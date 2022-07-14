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14 июля, источник: Sports.Ru

«Нью-Джерси» подписал контракт со 2-м номером драфта НХЛ-2022 Немецом

Второй номер драфта НХЛ-2022 подписал контракт с «Нью-Джерси».

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Источник: Официальный сайт "Нью-Джерси"

Соглашение новичка 18-летнего защитника Шимона Немеца и «Дэвилс» рассчитано на три года. Кэпхит хоккеиста составит 950 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Немец выступал за «Нитру» и набрал 26 (1+25) очков в 39 матчах чемпионата Словакии при полезности «плюс 13».

В 19 играх плей-офф добавил еще 17 (5+12) очков. Вместе с командой он стал вице-чемпионом страны.

Также играл за сборную Словакии на ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии — 8 матчей и 6 (1+5) очков.

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