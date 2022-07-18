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18 июля, источник: Lenta.Ru

Российский игрок НХЛ рассказал о тратах в Канаде

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал о тратах в Канаде. Слова игрока приводит «Матч ТВ».

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Источник: Reuters

Хоккеист заявил, что платит за аренду апартаментов 2,3 тысячи канадских долларов (103 тысячи рублей) в месяц, подчеркнув, что здание принадлежит владельцу «Ванкувера», поэтому он снимает жилье со скидкой. Также он вспомнил, что потратил шесть тысяч долларов (около 350 тысяч рублей) на ужин новичка после перехода в команду.

Подколзин был выбран «Ванкувером» на драфте в 2019 году. Он подписал трехлетний контракт с командой в мае прошлого года.

В марте 2021 года Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина, рассказала о тратах семьи. Кастерова заявила, что ее муж не расточителен, тщательно обдумывает большие покупки и планирует семейный бюджет. Она подчеркнула, что у них есть все для комфортной жизни, но без излишеств.

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