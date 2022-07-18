Российский игрок НХЛ рассказал о тратах в Канаде

Хоккеист заявил, что платит за аренду апартаментов 2,3 тысячи канадских долларов (103 тысячи рублей) в месяц, подчеркнув, что здание принадлежит владельцу «Ванкувера», поэтому он снимает жилье со скидкой. Также он вспомнил, что потратил шесть тысяч долларов (около 350 тысяч рублей) на ужин новичка после перехода в команду.

Подколзин был выбран «Ванкувером» на драфте в 2019 году. Он подписал трехлетний контракт с командой в мае прошлого года.