СМИ: Малкин не в восторге от нового контракта с «Питтсбургом»

«Легко хвалить игроков за то, что они “согласились на меньшие деньги”, но давайте отдадим должное Хекстоллу. Малкин явно не в восторге от того, как прошли переговоры, и не в восторге от подписанного им контракта. Переговоры были спорными. Хекстолл сделал ставку на то, что Малкин на самом деле не хотел уезжать из Питтсбурга. Он был прав и выиграл торги», — написал Йохе.