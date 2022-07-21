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19:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Малкин не в восторге от нового контракта с «Питтсбургом»

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не в восторге от нового контракта с клубом, подписать который его вынудил генеральный менеджер команды Рон Хекстолл, сообщает журналист The Athletic Джош Йохе.

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Источник: AP 2022

Перед открытием рынка свободных агентов Малкин подписал новое соглашение с клубом, которое рассчитано на четыре года. Средняя зарплата форварда составит 6,1 млн долларов за сезон (общая сумма контракта — 24,4 миллиона). Ранее россиянин имел восьмилетий контракт с клубом на общую сумму 76 млн долларов.

«Легко хвалить игроков за то, что они “согласились на меньшие деньги”, но давайте отдадим должное Хекстоллу. Малкин явно не в восторге от того, как прошли переговоры, и не в восторге от подписанного им контракта. Переговоры были спорными. Хекстолл сделал ставку на то, что Малкин на самом деле не хотел уезжать из Питтсбурга. Он был прав и выиграл торги», — написал Йохе.

Малкину 35 лет, он был выбран «Питтсбургом» на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» он провел 981 матч в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 1146 очков (444 шайбы + 702 результативные передачи). В минувшем регулярном сезоне в 41 матче Малкин забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи.

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