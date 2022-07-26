«Оскорбительный рейтинг»: Овечкина не включили в число лучших игроков НХЛ

Межсезонье, когда уже состоялся драфт новичков и прошел пик подписаний на открывшемся рынке свободных агентов, но до открытия тренировочных лагерей команд еще довольно далеко, — за океаном время всевозможных рейтингов.

Так официальный портал Национальной хоккейной лиги выкатил градацию в каждом амплуа, и она вызвала резонанс тем, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» и лучший снайпер современности Александр Овечкин не попал в топ-10 форвардов.

Но это еще не все. По версии портала Puc Empire, Ови занял только 34-е место в рейтинге всех игроков сильнейшей лиги мира.

Место Александра Великого в табели о рангах вызвало жаркие дебаты и волну возмущения за океаном. Эксперты и фанаты, причем далеко не только «Вашингтона», сошлись во мнении, что место россиянина в рейтинге Puck Empire — просто неуважение к заслуженному хоккеисту.

«Тот факт, что Овечкин не попал в топ-5, просто оскорбителен», — написал журналист Back Sports Page Сесил.

С рейтингом официального портала лиги ситуация чуть иная. Там выбирали не просто лучших игроков, а составляли подборку для игры в Fantasy, где каждый участник набирает себе хоккеистов в команду, а они приносят своими действиями в матчах ему очки.

Но и при таком раскладе 11-е место Ови среди нападающих выглядит странным, ведь в последнем сезоне на счету снайпера 90 (50+40) очков в 77 матчах, а регулярный чемпионат он закончил с показателем полезности +8 (в предыдущие два сезона он провел в минусе).

Да, Овечкину в сентябре исполнится 37, и он не молодеет. Но его много раз списывали со счетов, а спады в игре воспринимали как начало заката. Но сейчас-то никакого спада нет и в помине.

С тех пор, как перед сезоном-2017/18 форвард изменил режим питания и систему подготовки, он словно обрел вторую молодость. Причем результат пришел сразу же, и именно в той кампании «Вашингтон» выиграл долгожданный, первый в клубной истории Кубок Стэнли.

Но еще нагляднее личные показатели игрока. Так, в чемпионатах 2015/16 и 2016/17 он не добирался до показателя в очко в среднем за игру 69 (33+36) баллов в 82 матчах сезона-16/17 выглядели приличными цифрами для стареющей звезды.

Но затем были 87 (49+38) очков в 82 играх, 89 (51+38) в 81-й, 67 (48+19) в 68-ми и 42 (24+18) в 44-х в укороченных сезонах.

Читайте также Овечкин и Чеботина снялись в ролике к юбилейному сезону «Динамо»: видео

И тем не менее прошлым летом бывший двухметровый тафгай Джон Скотт, игравший против Ови за «Чикаго» и другие клубы, заявил, что Александр Великий уже не сможет забрасывать больше 30-ти шайб за сезон, а потому его погоня за Уэйном Гретцки и титулом лучшего снайпера в истории НХЛ обречена на провал.

Что ж, россиянин ответил своим самым результативным сезоном за последние 13 лет, набрав 90 очков и забросив полтинник за 77 встреч. Больше очков в сильнейшей лиге мира он набирал только в своих первых пяти кампаниях.

Тем не менее эксперты официального сайта лиги считают, что он не входит в первые десять выборов на позиции нападающего для Fantasy.

Да, впереди тоже звезды, но тот же капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, с которым Александра Великого сравнивают на протяжении всей карьеры, набрал в прошлом сезоне меньше очков, а главное, пропустил больше игр из-за повреждений.

Не показали овечкинского здоровья и Микко Рантанен с Александром Барковым, которые выиграли свои конференции с «Колорадо» и «Флоридой». Причем оба набирали примерно на уровне Александра.

Из россиян выше Ови были Кирилл Капризов и Никита Кучеров. По средней результативности оба опередили соотечественника, но тот же Кучеров сыграл только 47 матчей, так как опять много лечился.

В любом случае, капитану «Кэпиталз» не впервой срамить скептиков и рушить стереотипы. Можно даже с уверенностью сказать, что такие рейтинги станут для него дополнительной мотивацией.

Хотя главная задача Ови сейчас заключается в другом. Он продолжает погоню за рекордом Гретцки, и она обещает быть долгой, но вот до занимающего в истории лиги по голам второе место Горди Хоу осталась всего 21 шайба.

Александру остается всего десять шайб до 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ в равных составах, а по победным голам он своим следующим одним точным победным броском обойдет Горди Хоу и станет единолично вторым вслед за Яромиром Ягром.

Ну и, конечно, форвард совсем не против во второй раз выиграть Кубок Стэнли, и «Вашингтон», хоть и не выглядит одним из главных претендентов, в группе соискателей трофея точно значится.