The Athletic: у Панарина больше шансов стать MVP сезона, чем у Овечкина или Капризова

Безоговорочным лидером голосования стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, за которого свои голоса отдали 75% журналистов. Второе место занял защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар (11,4%), третье — нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Единственным российским представителем списка стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, за которого проголосовали 2,3% журналистов. За Александра Овечкина, Кирилла Капризова и Игоря Шестёркина, которых называли в числе возможных претендентов на звание лучшего игрока сезона-2021/2022, ни один обозреватель не отдал свой голос.