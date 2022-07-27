Белорусский хоккеист Евгений Оксентюк продолжит карьеру в хабаровском «Амуре»

Соглашение с 21-летним белорусом рассчитано на один сезон и носит двусторонний характер. В белорусской экстралиге Оксентюк выступал за солигорский «Шахтер», сборную U20 и минскую «Юность», в составе которой стал чемпионом страны. Также молодой форвард привлекался в юниорскую, молодежную и национальную сборные Беларуси.

На протяжении двух лет Оксентюк выступал в Северной Америке. В сезоне 2019/2020 Хоккейной лиги Онтарио Евгений в 58 матчах забросил 33 шайбы и отдал 45 результативных передач, став лучшим бомбардиром своей команды.