Белорусский хоккеист Евгений Оксентюк продолжит карьеру в хабаровском «Амуре»

Соглашение с 21-летним белорусом рассчитано на один сезон и носит двусторонний характер. В белорусской экстралиге Оксентюк выступал за солигорский «Шахтер», сборную U20 и минскую «Юность», в составе которой стал чемпионом страны. Также молодой форвард привлекался в юниорскую, молодежную и национальную сборные Беларуси.
На протяжении двух лет Оксентюк выступал в Северной Америке. В сезоне 2019/2020 Хоккейной лиги Онтарио Евгений в 58 матчах забросил 33 шайбы и отдал 45 результативных передач, став лучшим бомбардиром своей команды.
В 2020 году на драфте НХЛ белорус был выбран «Далласом» под общим 162-м номером. Прошлый сезон форвард провел в командах системы «Старз» — в AHL Оксентюк набрал 4 (2+2) очка в 8 встречах, в ECHL — 34 (19+15) балла в 40 матчах.