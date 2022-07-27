Мальцев подписал новый контракт с «Колорадо»

Мальцев был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» на драфте 2016 года под общим 102-м номером. В июле прошлого года его обменяли в «Колорадо». В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ он принял участие в 18 матчах, в которых не набрал очков. Также в активе россиянина 48 очков (17 шайб + 31 результативная передача) в 56 играх в составе «Колорадо Иглз», который является фарм-клубом «лавин» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).