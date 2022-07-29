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11:23 (мск), источник: ТАСС

Овечкин прокомментировал свои низкие места в ряде рейтингов игроков НХЛ

Нападающий отметил, что у каждого свое мнение и свои рейтинги.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не придает значения низким местам, которые он занимает в ряде рейтингов игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он рассказал в пятницу ТАСС.

«Никак к этому (к рейтингам — прим. ТАСС) не отношусь, — сказал Овечкин. — У каждого есть свое мнение, свои рейтинги. Что, следить за каждым рейтингом?».

Обладатель Кубка Стэнли занял 70-е место в рейтинге, составленном журналистом сайта Action Network Чейзом Маккалуммом. Возглавил его форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, второе место занял самый ценный игрок прошедшего плей-офф, обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» защитник Кейл Макар, третьим стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, лучшим из россиян стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, ставший шестым. В рейтинге игроков НХЛ от портала Puck Empire Овечкин занял 34-е место.

36-летний россиянин является девятикратным обладателем «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу регулярного чемпионата), трехкратным обладателем «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата), а также вошел в список 100 лучших игроков НХЛ за всю историю лиги. Форвард занимает третье место в списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов лиги (780 шайб).

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