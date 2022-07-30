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09:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Чикаго» не получал предложений по обмену Патрика Кейна

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» не получил ни одного предложения об обмене нападающего Патрика Кейна, сообщает в Twitter журналист Марк Лазерус со ссылкой на источник.

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Источник: AP 2022

Ранее в пятницу журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта сообщил, что «Чикаго» начал переговоры с другими клубами. Среди заинтересованных в 33-летнем Кейне назывался «Даллас».

По данным Лазеруса, многие команды интересуются Кейном, но до конкретных предложений дело не доходило. Контракт форварда с зарплатой 10,5 млн долларов в год истекает по итогам сезона-2022/23.

Кейн выступает за «Чикаго» с 2007 года. В активе форварда 1107 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 1180 очков (430 шайб и 750 передач), и три завоеванных с командой Кубка Стэнли. Он является обладателем «Колдер Трофи», «Конн Смайт Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи».

В составе сборной США Кейн становился серебряным призером Олимпийских игр и выигрывал бронзовые медали чемпионата мира.

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