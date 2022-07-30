Овечкин ответил на вопрос, побьёт ли рекорд Гретцки, и рассказал о разговоре с канадцем
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, до какого возраста планирует играть в хоккей.
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, до какого возраста планирует играть в хоккей.
Кроме того, капитан «столичных» поделился мнением о рекорде легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ и о деталях разговора с ним.
«Как только пойму, что хоккей мне надоел, что он мне уже не нравится и прошла любовь, тогда, понятное дело, пора заканчивать. Будет ли рекорд Гретцки побит? Поживём — увидим. Когда встречаемся с Гретцки, не обсуждаем рекорд. Когда переходил на пятое, четвёртое места, он звонил, говорил: “Давай, работай. Я твой главный болельщик”, — сказал Овечкин в эфире видеоподкаста на YouTube-канале “МЯЧ Production”.
Напомним, на счету Гретцки 894 гола, у Овечкина — 780 шайб.