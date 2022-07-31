Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Хоккей. НХЛ
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ. Все результаты
17:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Сын Овечкина вышел на лёд вместе с отцом и забросил несколько шайб в хоккейные ворота

Сергей Овечкин, сын российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, потренировался вместе с отцом.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

После завершения благотворительного матча, организованного фондом Артемия Панарина, Александр вместе с сыном вышел на лёд. Старший сын Овечкина сделал несколько бросков и забросил шайбы в пустые ворота. Примечательно, что сын форварда совершал броски клюшкой с левым хватом, хотя сам Александр — праворукий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что Овечкин каждое лето проводит в России. Александр активно проводит нынешнее межсезонье. Он сыграл за футбольное «Динамо» в матче с командой блогеров «Амкал», посетил концерт группы «Руки вверх!» и отметился на нескольких вечеринках известных артистов и спортсменов.

 «Меня призывали посадить в тюрьму». Финский игрок наказан за игру в России
Как главная лесбиянка UFC отправила на пенсию легенду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь