Сын Овечкина вышел на лёд вместе с отцом и забросил несколько шайб в хоккейные ворота

После завершения благотворительного матча, организованного фондом Артемия Панарина, Александр вместе с сыном вышел на лёд. Старший сын Овечкина сделал несколько бросков и забросил шайбы в пустые ворота. Примечательно, что сын форварда совершал броски клюшкой с левым хватом, хотя сам Александр — праворукий.