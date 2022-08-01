Овечкин включен в четверку величайших спортсменов Вашингтона

Овечкин встал в один ряд с Дарреллом Грином (американский футбол), Уэсом Анселдом (баскетбол) и Уолтером Джонсоном (бейсбол).

Проект SN Rushmore ставит своей целью определить четырех величайших спортсменов в истории 13 городов США, команды из которых играли как минимум в четырех из пяти ведущих лиг Северной Америки (НХЛ, Национальная футбольная лига, Главная лига бейсбола, Национальная баскетбольная ассоциация и женская Национальная баскетбольная ассоциация) в течение не менее 20 лет.