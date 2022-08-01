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09:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин включен в четверку величайших спортсменов Вашингтона

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин включен в число четырех величайших спортсменов города Вашингтон по версии журнала The Sporting News в рамках проекта SN Rushmore.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Овечкин встал в один ряд с Дарреллом Грином (американский футбол), Уэсом Анселдом (баскетбол) и Уолтером Джонсоном (бейсбол).

Проект SN Rushmore ставит своей целью определить четырех величайших спортсменов в истории 13 городов США, команды из которых играли как минимум в четырех из пяти ведущих лиг Северной Америки (НХЛ, Национальная футбольная лига, Главная лига бейсбола, Национальная баскетбольная ассоциация и женская Национальная баскетбольная ассоциация) в течение не менее 20 лет.

Овечкину 36 лет. В 2018 году он в составе «Вашингтона» выиграл Кубок Стэнли. Россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ (780 голов), уступая лишь Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

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