Овечкин снова без Кубка Стэнли? Почему «Вашингтон» проваливает межсезонье

У Александра Овечкина супернасыщенное на интересные события лето. Он поет хиты российской эстрады на концертах и днях рождения, а потом раздает автографы детям, записывает интервью с YouTube-блогерами и братается с другом Александром Семиным в Красноярске, посещает модные показы и играет в пляжный волейбол с баскетболистом Виталием Фридзоном. А еще он сходил на финалы Кубка России по футболу и Единой лиги ВТБ, сыграл за московское «Динамо» сам и даже забил мяч. Можно не сомневаться, что при этом Ови не забывает о тренировках и поддерживает форму, так что к октябрю, когда возобновится гонка за рекордом Уэйна Гретцки и начнется поход «Вашингтона» за Кубком Стэнли, он будет готов.

Готова ли к борьбе за трофей его команда? Судя по тому, как она проводит межсезонье, шансов на еще один Кубок Стэнли у «Кэпиталз» немного.

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Да, это НХЛ. В ней возможны сюрпризы, и всего-то три года назад «Сент-Луис» за несколько месяцев превратился из 30-й команды лиги в обладателя Кубка Стэнли. Но такие преображения случаются нечасто, и фундамент для скачка у «блюзменов» был. «Вашингтон» Овечкина же стремительно превращается в середнячка, и если прежде постоянные вылеты «столичных» в первом раунде плей-офф воспринимались как сенсация, то сейчас эта стадия кажется потолком для команды. Вообще не удивит непопадание «Кэпиталз» в плей-офф, даже если их капитан положит привычный «полтинник» и наберет под 100 очков.

Пока главные новости межсезонья приходят из лазарета «Вашингтона», где надолго застрянут два ведущих игрока — Никлас Бэкстрем и Том Уилсон. Оба много играли с Овечкиным, оба невероятно важны для команды, и оба в лучшем случае вернутся к середине сезона. Бэкстрем вообще может завершить карьеру после операции на бедре, а без него эффективность вашингтонской атаки просядет. В звене с Ови может отлично сыграть Евгений Кузнецов (и прошлый сезон это доказал), но для борьбы в плей-офф и даже за место в нем одного топ-центра мало.

Ждать прогресса от других дорогостоящих игроков «Кэпиталз» сложно. Ти Джею Оши (зарплата 5,7 млн долларов в год) уже 35, и его продуктивность снижается уже несколько сезонов подряд. В сезоне-2021/22 он пропустил половину «регулярки» из-за травм, и хотя в плей-офф американец напомнил о себе голами, его лучшие годы уже позади. Еще меньше ожиданий от Энтони Манты (5,7 млн в год), о приобретении которого в клубе наверняка сильно жалеют. За похожие деньги Павел Бучневич в «Сент-Луисе» набирает 75 очков, а Манта постоянно травмируется и не слишком полезен. Датчанину Ларсу Эллеру и шведу Карлу Хагелину следующим летом подписывать новые контракты в НХЛ, и мотивации им будет не занимать, но это крепкие ролевые игроки, не более того. К тому же Хагелин — еще один частый гость докторов «Вашингтона».

По серии с «Флоридой» было видно, что «Кэпиталз» нужна свежая кровь, но их летние подписания не слишком впечатляют. На смену молодым вратарям Илье Самсонову и Витеку Ванечеку пришел Дарси Кемпер, который только что выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо». Звучит как усиление, но сразу вспоминается, как Кемпера называли слабым звеном «Эвеланш» в плей-офф, какие шайбы он пропускал в финальной серии с «Тампой» и как он играл до перехода в суперклуб из Денвера. Это добротный вратарь, но совсем не Шестеркин или Василевский, которые будут выигрывать матчи практически в одиночку.

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Коннор Браун из «Оттавы» и Дилан Строум из «Чикаго» взяты всего на год и на удобные для клуба зарплаты, но у первого есть проблемы с кистями, а второй крайне медленно оправдывает авансы, выданные ему на драфте. К возвращению шведа Маркуса Юханссона, игравшего в «Кэпиталз» до 2017 года, тоже есть вопросы. В последнее время он мотался из клуба в клуб и нигде не стал эффективным игроком двух первых звеньев. Изменения в защите, что показал прошлый плей-офф, тоже назрели, но и здесь основные надежды на «старичков» Дмитрия Орлова и Джона Карлсона, а уход Джастина Шульца может аукнуться.

Молодых игроков, готовых стать лидерами, не видно. Разве что словак Мартин Фехервары. Белорус Алексей Протас привыкает к скоростям НХЛ, Коннору Макмайклу потребуется еще год-другой, чтобы обрасти мясом, Хендрикс Лапьер еще сыроват для лиги, а Александр Алексеев постоянно травмируется. Со звездными проспектами у «Вашингтона» вообще проблемы, и это цена за обмены высоких выборов на драфте и многолетнюю гонку за Кубком Стэнли.

При этом основные конкуренты «Кэпиталз» за чемпионство и даже место в плей-офф не дремлют. «Тампа-Бэй», «Торонто», «Рейнджерс» вряд ли стали слабее, несколько мощных сделок провернула «Каролина», «Коламбус» и «Детройт» пошумели на рынке свободных агентов. А есть еще «Питтсбург», дерзкие команды из Оттавы, Нью-Джерси и Филадельфии. Если руководство «Вашингтона» не проснется, погоня Овечкина за рекордом Гретцки по голам будет главной целью команды и в этом сезоне, и в ближайшие годы.