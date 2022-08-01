Стало известно о возвращении Капризова в США

Об этом стало известно The Athletic. По информации издания, хоккеист прибыл в Нью-Йорк в минувшие выходные. Отмечается, что во вторник, 2 августа, он должен вылететь в Миннесоту.

9 июля сообщалось, что у Капризова возникли проблемы при возвращении в США. Предположительно, у спортсмена не оказалось визы, несмотря на пятилетний контракт с клубом НХЛ, и ему отказали во въезде в страну. Последние недели нападающий находился в России.