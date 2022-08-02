Сланцы в Кремле, война с Малкиным и нокаут россиянина: все выходки Овечкина

Подписал самый крупный контракт в истории НХЛ без агента

Овечкину было всего 22 года, когда он заключил 13-летний контракт с «Вашингтоном» на космическую по меркам НХЛ сумму 124 миллиона долларов. Это соглашение и по сей день остается самым крупным контрактом в истории лиги, и, что интересно, Овечкин был настолько уверен в себе, что подписал его без помощи агента.

Наверное, Овечкин смог бы заработать больше, если бы заручился поддержкой опытного юриста, но сам он жалеет только об одном. О том, что сразу не подписал контракт на все 16 лет. Настолько комфортно ему играется в «Вашингтоне».

Воевал с Евгением Малкиным в НХЛ

Вместе они играли в юниорской и молодежной сборных России, вместе зажигали на взрослом чемпионате мира — 2005 и грустили после безмедальной Олимпиады в Турине. Их даже на драфте выбрали в один день — Александра под первым номером, а Малкина — под вторым. А в НХЛ между ними пробежала кошка, и это чуть не привело к драке и травмам.

Все началось с обмена колкими фразами, а в январе 2008 года в игре «Питтсбурга» и «Вашингтона» Овечкин полетел «убивать» хитом Малкина, который катился за воротами «Кэпиталз», не попал как следует и только разозлил Джино. Как выяснилось позже, причиной конфликта стала драка Овечкина с агентом Евгения, случившаяся в 2007 году летом. К счастью, со временем две суперзвезды сборной России нашли общий язык, и во встречах своих команд занимались игрой в хоккей, а не охотой друг на друга.

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Подрался с Андреем Свечниковым

В плей-офф НХЛ сезона-2018/19 новичок «Каролины» Андрей Свечников часто пересекался на льду с Овечкиным, и, чтобы затруднить жизнь лучшему снайперу НХЛ, мешал ему тычками в спину и зацепами. Александру это не понравилось, и он сразу поставил соперника на место. Их драка длилась недолго — Ови свалил Свечникова с ног несколькими ударами и сразу приобрел как новых поклонников, так и новых хейтеров. Одни восхищались боксерскими навыками Овечкина, другие ругали за то, что он ударил совсем молодого игрока.

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Болельщики с нетерпением ждали новой встречи Овечкина и Свечникова, предвкушая реванш, но ни Андрей, ни его брат Евгений связываться с Ови больше не стали. Опасное это дело!

Злил Дона Черри

Дон Черри — это легендарный канадский ведущий, под ворчание которого звезды НХЛ засыпали в детстве, росли в юности и начинали взрослые карьеры. Он типичный представитель старой школы хоккея, не приветствующей проявление эмоций на площадке, но у Ови свое мнение относительно веселья на льду.

Когда весной 2008 года Александр забил 50-й гол в сезоне и отпраздновал его пантомимой «горячая клюшка», Черри возмутился, а Овечкин заявил, что таким поведением хотел почтить память умершего дедушки. А автором идеи номера с клюшкой вообще стал не он, а канадский вратарь «Кэпиталз» Жозе Теодор.

Ходил в сланцах к президенту России

После победы на чемпионате мира 2008 года — первой для России за 15 лет — хоккеистов сборной позвали в Кремль для встречи с президентом Дмитрием Медведевым. Мероприятие было запланировано сразу после прилета команды из Канады, но вот проблема: самолет опоздал на несколько часов, и времени на подготовку у игроков просто не было. Пришлось идти в Кремль в том, в чем летели, а в случае с Овечкиным это была спортивная форма и сланцы.

В последствии Овечкин рассказывал, что специально прятался за спинами партнеров, чтобы обувь не заметил президент, но фото его сланцев разлетелись по всему интернету. «Думал, Дмитрий Анатольевич не заметил мои тапочки. Но на прошлогоднем чемпионате мира, когда мы выиграли, он подколол: “Надеюсь, что никто не пришел в шлепанцах”», — говорил Ови в одном из интервью, вспоминая о курьезе.

Отдал автомобиль на благотворительность

На протяжении звездного уик-энда НХЛ в январе 2015 года Овечкин старался делать все, чтобы получить автомобиль, который разыгрывали организаторы. Во время церемонии драфта он держал в руках плакат с надписью «Хочу быть последним — мне нужна машина». Когда это не сработало, он зажег на самом Матче звезд, набрав три очка, но звание MVP и автомобиль достались другому.

Но своего Овечкин добился. Организаторы через агента игрока узнали, что Ови хотел передать машину на благотворительность, и для такого дела у них нашелся еще один автомобиль.

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Отжигал на Матче звезд НХЛ

Непосредственно на самих Матчах звезд Овечкин также был заметен. Особенно это касается мастер-шоу, которые во многом благодаря ему вышли на новый уровень в плане дурачества и веселья. Он трижды выигрывал конкурс на самый изобретательный буллит, а в 2009 году подготовил целый номер, в котором также участвовал Малкин. Евгений помог Ови надеть солнечные очки и ковбойскую шляпу, и дал ему дополнительную клюшку, которой нападающий вел шайбу к воротам. Не выиграть состязание после такого он просто не мог.

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Забил в футбольном матче с паса Смолова

Родители Овечкина, как и сам он — динамовцы. Мама Овечкина — известная баскетболистка, а отец Михаил добрался до резервной команды футбольного клуба. Александр, как известно, выбрал хоккей, но увидеть его в бело-голубой форме футбольной команды и оценить технику работы ног нам все же удалось. Этим летом Овечкин на стадионе имени Льва Яшина сыграл против команды блогеров и за 10 минут выдал два хита.

Первый — почти хоккейный прием, которым он сбил с ног соперника, а второй — классный голевой удар с паса Федора Смолова. Разумеется, играл Овечкин в майке под номером 3. Как когда-то его отец.

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Купался в фонтане после победы в Кубке Стэнли

Овечкин 13 сезонов шел к долгожданной победе в Кубке Стэнли, и когда это случилось, его было не остановить. На протяжении нескольких дней Вашингтон стоял на ушах, и организатором этих «беспорядков» был Ови, который на радостях перебрал со спиртным. Пожалуй, самым ярким моментом его празднования стало купание в городском фонтане. Чем не альтернативная концовка для фильма «В поисках счастья»?

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