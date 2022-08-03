Капризов вернулся в расположение клуба НХЛ «Миннесота»
Тренировочный лагерь откроется 21 сентября.
Тренировочный лагерь откроется 21 сентября.
ТАСС, 3 августа. Российский нападающий Кирилл Капризов прибыл в расположение клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота». Об этом в среду сообщил телеканал CBS.
Как сообщили телеканалу в клубе, Капризов прибыл в Миннесоту и продолжит предсезонную подготовку. Тренировочный лагерь откроется 21 сентября.
6 июля телеграм-канал Shot сообщил, что Капризов разыскивается по делу о покупке военного билета. Позднее отец хоккеиста Олег Капризов заявил ТАСС, что у его сына не было военного билета, так как он имеет отсрочку от прохождения службы. 9 июля портал The Athletic сообщил, что Капризову было отказано во въезде в США предположительно из-за отсутствия рабочей визы. В итоге форвард вернулся в Россию. 1 августа The Athletic сообщил, что Капризов прилетел в США.
Капризову 25 лет, он выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2021/22 Капризов сыграл в 81 матче, забросив 47 шайб и сделав 61 результативную передачу. В плей-офф российский форвард набрал 8 (7+1) очков в шести играх, «Миннесота» в первом раунде уступила в серии «Сент-Луису» (2−4). Вместе со сборной России Капризов выиграл Олимпийские игры 2018 года и завоевал бронзу мирового первенства (2019).