Капризов вернулся в расположение клуба НХЛ «Миннесота»

ТАСС, 3 августа. Российский нападающий Кирилл Капризов прибыл в расположение клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота». Об этом в среду сообщил телеканал CBS.

Как сообщили телеканалу в клубе, Капризов прибыл в Миннесоту и продолжит предсезонную подготовку. Тренировочный лагерь откроется 21 сентября.

6 июля телеграм-канал Shot сообщил, что Капризов разыскивается по делу о покупке военного билета. Позднее отец хоккеиста Олег Капризов заявил ТАСС, что у его сына не было военного билета, так как он имеет отсрочку от прохождения службы. 9 июля портал The Athletic сообщил, что Капризову было отказано во въезде в США предположительно из-за отсутствия рабочей визы. В итоге форвард вернулся в Россию. 1 августа The Athletic сообщил, что Капризов прилетел в США.