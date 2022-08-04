«Не выпускайте его из США»: Капризов напугал американцев

Владелец «Миннесоты» Крэйг Леопольд не скрывал, что будет нервничать до тех пор, пока не увидит, как главная звезда его команды не ступит на американскую землю: «Это очень сложно — не переживать по поводу его возвращения». Болельщики «Уайлд» следили за трансфером Кирилла обратно в Сент-Пол так же, как остальной мир за путешествием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

С наступлением августа американская общественность выдохнула, когда узнала о долгожданном возвращении Капризова в Штаты, хотя в Америку россиянин вылетел гораздо раньше, чем планировал изначально. Тренировочный лагерь у «дикарей» откроется только в 20-х числах сентября, но подготовку к сезону форвард начнет уже сейчас. Пока — самостоятельно.

«Освежающий ветерок, который исходит из штаб-квартиры “Уайлд” и который вы ощущаете сейчас, дарит вам огромный вздох облегчения, ведь суперзвезда “Миннесоты” находится в США в целости и сохранности. Транзитом через Турцию Кирилл вылетел из России в Штаты в конце прошлой недели. После того, как в июле выяснилось, что он будто бы купил поддельный военный билет, руководство “Уайлд” и представители Капризова усердно поработали, чтобы переманить его в Америку. Источники сообщают, что, восстановившись после неизвестной травмы, россиянин уже приступил к тренировкам на льду», — так написал в своей статье автор The Athletic и главный поставщик новостей о «дикарях» Майкл Руссо.

Для всей Миннесоты день возвращения Капризова стал настоящим праздником. Что-то подобное мы видели год назад, когда российский супербомбардир после долгих переговоров о подписании нового контракта прибыл в расположение команды Дина Эвасона.

«Я очень счастлив, что Капризов наконец-то выбрался из России и вернулся домой в “Миннесоту”, — отметил пользователь @nhojer2011.

“Приветствуем возвращение Капризова в хоккейную страну! Хорошо, что русский король вернулся”, — добавил @AlexMicheletti.

“Для меня, большого фаната “Миннесоты”, теперь самый большой страх, если власти США решат обменять Капризова на Бритни Грайнер”, — оригинально высказался @Holy_Schmidt1.

“Счастливого дня Кирилла Капризова всех фанатов “Уайлд!” — отпраздновал автор профиля @TheWildMNsotan.

“Я хочу увидеть видеодоказательства, что Капризов наконец-то в городе!” — написал @Cozzymodo.

"Меня не напрягает быть фанатом "Миннесота Уайлд" и Кирилла Капризова" | Источник: соцсети

И пока россиянин в своих соцсетях по привычке не проявляет никакой активности, а медиаслужба “Миннесоты” умалчивает прибытие своего лидера, представители СМИ сделали всю необходимую работу за них. Накануне Капризов стал гостем подкаста у Canterbury Park. Туда же прибыли его одноклубники Райан Хартман и Мэтт Дамба, называющий Кирилла по-русски “братишкой”. Фото со встречи мгновенно разлетелось по сети.

Источник: соцсети

Комментарии к публикации соответствующие:

«Это лучшее фото, что я видел в этом году», — написал пользователь Twitter @JacksonPurdie.

«Не дайте ему покинуть США снова!» — возмутился @atDylanHedlund.

«Не могу смириться с той мыслью, что вижу Капризова в США. Более того, он находится в пешей доступности от меня!» — восхитился @MexPlays__.

«Фанаты “Уайлд” официально могут выдохнуть», — добавил репортер Fox9 Джефф Уолд.

Теперь болельщики «Миннесоты» пребывают в ожидании появления Кирилла на льду в форме «дикарей». У клуба 2 октября как раз запланирован контрольный матч с «Чикаго» в Милуоки, но, по данным журналиста Майкла Руссо, шансы на участие россиянина в этой игре равны нулю.