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16:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Капризов провел первую тренировку после возвращения в США

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота» Кирилл Капризов провел первую тренировку в тренажерном зале после возвращения в расположение команды, соответствующая фотография опубликована на странице «Уайлд» в Twitter.

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Источник: AP 2022

Ранее СМИ сообщали, что Капризов в минувшие выходные прибыл в Нью-Йорк транзитом через Турцию и во вторник должен вылететь в Миннесоту. Утверждалось, что в Миннесоте Капризов продолжит готовиться к сезону самостоятельно.

Ранее появилась информация, что Капризову дважды отказали во въезде в США. Также СМИ сообщали, что Капризов якобы объявлен в розыск в России за незаконное получение военного билета в 2017 году.

Капризов в прошедшем сезоне провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача), обновив рекорды «Миннесоты» по количеству шайб и очков в регулярном сезоне. В плей-офф 25-летний россиянин сыграл шесть матчей, набрав 8 очков (7+1).

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