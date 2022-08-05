Капризов провел первую тренировку после возвращения в США

Ранее СМИ сообщали, что Капризов в минувшие выходные прибыл в Нью-Йорк транзитом через Турцию и во вторник должен вылететь в Миннесоту. Утверждалось, что в Миннесоте Капризов продолжит готовиться к сезону самостоятельно.

Ранее появилась информация, что Капризову дважды отказали во въезде в США. Также СМИ сообщали, что Капризов якобы объявлен в розыск в России за незаконное получение военного билета в 2017 году.