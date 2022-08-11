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08:39 (мск), источник: Чемпионат.com

The Athletic: Овечкин сдал позиции, Кузнецов больше не стоит своих денег

Журналист The Athletic Дом Лущишин прокомментировал попадание контрактов Александра Овечкина и Евгения Кузнецова в список худших в «Вашингтон Кэпиталз».

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Источник: AP 2022

«Набор нападающих у клуба не такой радужный: команда, к сожалению, отягощена старыми контрактами с тремя лучшими форвардами. Евгений Кузнецов больше не стоит своих денег, хотя в прошлом сезоне он подобрался к цене контракта поближе, мощно вернувшись на высокий уровень. Алекс Овечкин немного хуже — он был на верном пути к игре на своём уровне в первой половине прошлого сезона, однако постепенно сдал позиции. Худшим преступником, тем не менее, является Никлас Бекстрём, которому платят более чем вдвое больше, чем он сейчас заслуживает. Это деньги для высококлассного центрального нападающего первого звена, которым он уже не является.

Если не считать этих трёх имён, у команды в основном всё в порядке, а новая сделка с Диланом Строумом считается лучшей из имеющихся. Но самые важные три игрока, чьи контракты — худшие, немного беспокоят. На самом деле всё зависит от того, как они будут стареть дальше, а Бекстрём из-за нынешней травмы определённо далёк от хорошего состояния в этом отношении. Овечкин и Кузнецов, возможно, смогут поддерживать достаточный уровень для оправдания зарплат, чтобы быть в порядке, но нынешнюю стоимость Бекстрёма очень трудно оправдать», — приводит слова Лущишина The Athletic.

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