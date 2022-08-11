Суд назначил заседание по делу хоккеиста Федотова на 20 сентября

В четверг суд начал подготовку дела хоккеиста Ивана Федотова к судебному разбирательству. Исковое заявление игрока было принято к производству 21 июля.

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Защита хоккеиста подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также защита вратаря обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.