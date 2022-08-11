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14:40 (мск), источник: ТАСС

Суд назначил заседание по делу хоккеиста Федотова на 20 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Всеволожский городской суд Ленинградской области назначил следующее заседание по делу хоккеиста сборной России Ивана Федотова на 20 сентября 2022 года. Об этом в четверг сообщили корреспонденту ТАСС в зале суда.

Филадельфия
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Источник: РИА "Новости"

В четверг суд начал подготовку дела хоккеиста Ивана Федотова к судебному разбирательству. Исковое заявление игрока было принято к производству 21 июля.

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Защита хоккеиста подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также защита вратаря обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.

Федотову 25 лет, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона он сыграл 48 матчей за московский ЦСКА, в которых одержал 30 побед. Вместе с ЦСКА он стал обладателем Кубка Гагарина и стал лучшим вратарем плей-офф КХЛ по проценту отраженных бросков (93,7%). 7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта. В составе сборной России голкипер стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

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