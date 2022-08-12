Легенда чехословацкого хоккея выступил в поддержку Овечкина

Легенда чехословацкого хоккея назвал россиянина выдающимся хоккеистом, которого он уважает. «Когда его сборная принимает участие в чемпионате мира или Олимпийских играх, он, едва отыграв последний свой матч сезона в НХЛ, уже пакует чемоданы, чтобы полететь и присоединиться к ней», — подчеркнул Голонка.

27 июня сообщалось, что американские болельщики были возмущены визитом Овечкина в Россию. Хоккеист принял участие в футбольном матче столичного «Динамо» против «Амкала». В социальных сетях фанаты призвали власти США запретить россиянину въезд в страну.