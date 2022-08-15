Малкин попал в двадцатку лучших центрфорвардов НХЛ современности

Малкин расположился на 18-й строчке. В прошедшем сезоне 36-летний россиянин впервые появился на льду 11 января в матче против «Анахайм Дакс» (4:1). В июне он перенес операцию на колене. Малкин завершил сезон, сыграв 48 матчей и набрав 48 очков (23 шайбы и 25 передач).
Первое место в рейтинге занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Также в пятерку вошли Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Сидни Кросби («Питтсбург»).
Малкин был выбран «Питтсбургом» на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» он провел 981 матч в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 1146 очков (444+702). В плей-офф на его счету 177 матчей и 180 очков (67+113). Вместе с командой россиянин трижды выигрывал Кубок Стэнли.