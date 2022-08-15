Малкин попал в двадцатку лучших центрфорвардов НХЛ современности

Малкин расположился на 18-й строчке. В прошедшем сезоне 36-летний россиянин впервые появился на льду 11 января в матче против «Анахайм Дакс» (4:1). В июне он перенес операцию на колене. Малкин завершил сезон, сыграв 48 матчей и набрав 48 очков (23 шайбы и 25 передач).

Первое место в рейтинге занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Также в пятерку вошли Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Сидни Кросби («Питтсбург»).