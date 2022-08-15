Овечкин оценил влияние пива на возможность побить рекорд Гретцки

Спортсмен заявил, что в свободное время может позволить себе выпить пива с раками. На вопрос журналиста о том, может ли это помешать побить рекорд Гретцки, он ответил отрицательно. «Ну что вы, если все делать с умом, то почему нет?» — задался вопросом Овечкин.