Роковая ошибка легендарного русского хоккеиста Буре. Он своими руками лишил себя шанса взять Кубок Стэнли

Карьера Павла Буре в Национальной хоккейной лиге — это десятки красивых и важнейших голов, несколько индивидуальных наград, прозвище Русская Ракета. А вот до главного трофея мирового клубного хоккея нападающий так и не добрался. Ближе всего к Кубку Стэнли он был в 1994 году, когда вместе с «Ванкувером» вышел в финал плей-офф. Хотя это формулировка не совсем верна — именно Буре затащил в решающую серию сезона-1993/1994.

Тот кубковый поход «Кэнакс» растянулся на 24 матча, в которых Павел наколотил 16 голов и набрал 31 очков. Ни до, ни после той весны он в плей-офф лучшей лиги мира так не играл. Чего стоит хотя бы его шайба в ворота «Калгари»! Первый раунд для «Ванкувера» растянулся на 7 игр, а решающая встреча на 4 с лишним периода. В итоге все закончилось голом, который канадский журналист Том Ларшейд позже назовет «величайшим в истории “Ванкувера”. Шла 83-я минута, когда защитник Джефф Браун вырезал шикарную передачу на Павла Буре, Русская Ракета умчалась ногами от участника Олимпийских игр — 1988 Зарли Залапски и других игроков “Флэймз”, а затем идеально разобралась с Майком Верноном. Невероятный шедевр!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fnZwqgFLSqQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В финале против «Рейнджерс» Буре выступил уже не так ярко. Во многом в этом виноват соотечественник Сергей Зубов, которому Майк Кинэн дал персональное задание опекать самого опасного нападающего соперника:

«Паша был лидером “Ванкувера”. Остановить его было очень сложно. Кинэн поставил мне конкретную задачу — появляться на площадке, когда выходил Буре. Стать второй его тенью. Очень помогало, что я хорошо знал финты и стиль Павла по ЦСКА. А он понимал, что я его “читаю”, и старался играть еще более нестандартно. Дуэль у нас была потрясающей.



Я назвал сына Павлом в честь Буре? Совсем нет. Я боролся с супругой за имя Майкл — так зовут моего брата. Но ей нравилось имя Павел, и я уступил», — рассказывал позже Зубов.

В итоге Буре немного растерял прежнюю уверенность и именно в той серии допустил главный промах во всей своей карьере. Дело было в четвертой встрече — «Ванкувер» уступал в серии 1:2, но вел в матче 2:1. Шел второй период, когда хоккеисты «Нью-Йорка» заигрались в чужой зоне и упустили одного из самых быстрых форвардов лиги. Павел умчался на встречу с Майком Рихтером, великий Брайан Лич вынужден был фолить, судья назначил буллит.

Неизвестно, чем бы закончился финал-1994, реализуй Буре ту попытку. Но, увы. Павел разогнался, попробовал раскачать Рихтера, но тот выбросил щиток и остановил 23-летнюю звезду.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ulUFtK2xLnY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Промах стал роковым — «Ванкувер» отдал четвертый матч, а впоследствии и всю серию. Больше Буре не был так близко к серебряной чашке никогда.

«Рихтер чуть выкатился, потом обратно отступил. Он не оставил мне места», — пытался объясниться Павел.

«Я уже делал подобное против Павла. Но тогда он смог забить, а на этот раз у него не получилось», — был доволен собой голкипер.

«Важность этого сейва огромна. Он дал нам шанс выиграть матч», — хвалил вратаря Кинэн.

Впрочем, если болельщики и журналисты отдают этой ошибке ключевое значение в карьере Русской Ракеты, то сам нападающий спустя годы относится к ней гораздо спокойнее: