Брылин назначен помощником главного тренера в «Нью-Джерси»
«Нью-Джерси» назначил Сергея Брылина помощником главного тренера Линди Раффа, сообщает пресс-служба клуба.
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«Нью-Джерси» назначил Сергея Брылина помощником главного тренера Линди Раффа, сообщает пресс-служба клуба.
Последние девять сезонов 48-летний специалист работал ассистентом и младшим тренером в филиалах АХЛ «Дэвилз».
Брылин играл за «Нью-Джерси» с 1994 по 2008 год, в составе клуба россиянин трижды становился обладателем Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003). В составе сборной России нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира 2007 года.