Брылин назначен помощником главного тренера в «Нью-Джерси»

Последние девять сезонов 48-летний специалист работал ассистентом и младшим тренером в филиалах АХЛ «Дэвилз».

Брылин играл за «Нью-Джерси» с 1994 по 2008 год, в составе клуба россиянин трижды становился обладателем Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003). В составе сборной России нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира 2007 года.