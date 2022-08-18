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20:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Брылин назначен помощником главного тренера в «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» назначил Сергея Брылина помощником главного тренера Линди Раффа, сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: ХК «Нью-Джерси»

Последние девять сезонов 48-летний специалист работал ассистентом и младшим тренером в филиалах АХЛ «Дэвилз».

Брылин играл за «Нью-Джерси» с 1994 по 2008 год, в составе клуба россиянин трижды становился обладателем Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003). В составе сборной России нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира 2007 года.

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