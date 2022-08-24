«Девчонкам это нравится!» Как появилась беззубая улыбка Овечкина

Корреспондент РИА Новости рассказывает историю появления уникальной черты мировой легенды хоккея.

Зачастую гениальное рождается случайно. Беззубая улыбка Александра Овечкина еще одно подтверждение этому выражению. Со временем она стала таким же символом НХЛ, как маллет Яромира Ягра в 90-х, бороды чемпионов династии «Айлендерс» в 80-х и ямочки на лице Бобби Орра из 70-х.

С дыркой в челюсти Ови попал на многочисленные обложки журналов и видеоигр, с ней подписывал 120-миллионный контракт и выигрывал Кубок Стэнли. А появилась она в результате неаккуратного, в какой-то степени случайного удара клюшкой.

В октябре 2007 года «Вашингтон» Овечкина открывал сезон в Атланте. Александр был великолепен. Пусть он набрал всего одно очко за результативную передачу, но практически каждая смена с его участием была запоминающейся.

Ови много бросал, стремился хитовать соперников и обострял игру передачами, летая по площадке на сверхзвуковой скорости. В определенный момент оборона «Трэшерс» перестала справляться с ним без нарушений правил. Овечкину пришлось несладко. Он выдержал жесткий силовой прием Ильи Ковальчука, а в третьем периоде встречи получил клюшкой по лицу от защитника Стива Маккарти.

На лице нападающего появилась кровь, но арбитры прозевали момент и не дали игроку «Атланты» даже двух минут штрафа. Матч Овечкин, конечно, доиграл, а уже после на его подбородок наложили 14 швов. Расколотый пополам верхний резец пришлось удалить, причем, как говорили очевидцы, операция проходила без наркоза.

«Если в хоккее ты не можешь играть без зуба, тебе лучше поискать другой вид спорта», — говорил тогда главный тренер «Вашингтона» Глен Хэнлон.

Зато на следующий день Овечкин красовался перед журналистами и чувствовал себя героем. Он забил победный гол «Каролине», набрав 200-е очко за карьеру в НХЛ, а также выдал несколько сочных фраз.

«Девчонкам это нравится. Я теперь выгляжу очень круто. Как воин!» — сказал Ови.

Он планировал сходить к стоматологу, чтобы убрать дырку, в течение пары недель, но так и не сделал этого. Возможно, не нашел времени, возможно, на удачу. Потеряв зуб, Овечкин начал забивать с нереальной даже для него частотой. Всего в том чемпионате НХЛ он наколотил рекордные в своей карьере 65 голов. А после него приехал на чемпионат мира и завоевал там золото.

Интересно, что в плей-офф 2018 года Овечкину еще раз выбили верхний передний зуб и именно тогда его «Вашингтон» впервые выиграл Кубок Стэнли.

И как после этого спортсменам не верить в приметы?