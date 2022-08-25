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11:06 (мск), источник: ТАСС

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Кессел стал хоккеистом «Вегаса»

Зарплата 34-летнего игрока составит $1,5 млн.

Вегас
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Источник: AP 2022

ТАСС, 25 августа. Американский нападающий Фил Кессел подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас». Об этом в четверг сообщает пресс-служба команды.

Зарплата 34-летнего игрока составит $1,5 млн. В прошлом сезоне Кессел выступал за «Аризону», американец провел все 82 игры регулярного чемпионата и набрал 52 очка (8 голов + 44 передачи). Нападающий является лидером НХЛ по числу матчей подряд среди действующих игроков (982), он не пропустил ни одной игры с 11 марта 2009 года.

Кессел был выбран на драфте НХЛ 2006 года «Бостоном» под общим пятым номером, за команду он дебютировал в сезоне-2006/07. Также форвард выступал за «Торонто» и «Питтсбург», с которым дважды подряд (сезоны-2015/16 и 2016/17) выиграл Кубок Стэнли. Кессел является первым игроком в истории НХЛ, который в дебютный сезон стал обладателем приза «Билл Мастертон Трофи» (награда игроку, проявившему высокую стойкость, спортивное мастерство и преданность хоккею), — в 2006 году у американца обнаружили рак, из-за лечения он пропустил 12 игр регулярного чемпионата.

По итогам прошлого сезона «Вегас», основанный в 2017 году, занял четвертое место в таблице Тихоокеанского дивизиона и впервые в своей истории не попал в плей-офф НХЛ.

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