Александр Овечкин назвал самые яркие моменты своей хоккейной карьеры

«В качестве игрока самое яркое событие — это, конечно, финал Кубка Стэнли, в качестве болельщика финал чемпионата мира по футболу в Москве», — передаёт слова Александра Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, 36-летний россиянин является воспитанником бело-голубых. Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в момент локаута в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2012/2013. На его счету 151 матч в российской Суперлиге, в которых он набрал 69 (36+33) очков. В плей-офф форвард провёл 21 встречу и заработал шесть (2+4) баллов.



В Континентальной хоккейной лиге Овечкин принял участие в 31 встрече, забросив 19 шайб и отдав 21 голевую передачу.