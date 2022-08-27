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14:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин рассказал, как познакомился с Месси и Неймаром

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как познакомился с форвардами «ПСЖ» Лионелем Месси и Неймаром.

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Источник: соцсети

— Лучшее спортивное мероприятие, которое я посетил? Финал чемпионата мира в Москве. Это было круто.

— Как вы познакомились с Месси?

— Сборная Аргентины играла в Вашингтоне и у нас была возможность посмотреть на команду. В раздевалке познакомился с Месси, но так как у него английский хуже моего, говорить было сложно. Еще удалось познакомиться с Неймаром, он круто говорит на английском, пообщались хорошо. Он фанат хоккея, — сказал журналистам Овечкин.

В марте 2015 года Овечкин и Месси обменялись формой.

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