Овечкин рассказал, как познакомился с Месси и Неймаром
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как познакомился с форвардами «ПСЖ» Лионелем Месси и Неймаром.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как познакомился с форвардами «ПСЖ» Лионелем Месси и Неймаром.
— Лучшее спортивное мероприятие, которое я посетил? Финал чемпионата мира в Москве. Это было круто.
— Как вы познакомились с Месси?
— Сборная Аргентины играла в Вашингтоне и у нас была возможность посмотреть на команду. В раздевалке познакомился с Месси, но так как у него английский хуже моего, говорить было сложно. Еще удалось познакомиться с Неймаром, он круто говорит на английском, пообщались хорошо. Он фанат хоккея, — сказал журналистам Овечкин.
В марте 2015 года Овечкин и Месси обменялись формой.