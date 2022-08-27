Овечкин рассказал, как познакомился с Месси и Неймаром

— Сборная Аргентины играла в Вашингтоне и у нас была возможность посмотреть на команду. В раздевалке познакомился с Месси, но так как у него английский хуже моего, говорить было сложно. Еще удалось познакомиться с Неймаром, он круто говорит на английском, пообщались хорошо. Он фанат хоккея, — сказал журналистам Овечкин.