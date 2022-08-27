Легендарный тренер Бэбкок заявил, что не вернется в НХЛ

Бэбкок работал в НХЛ до 2019 года. Его последним клубом был «Торонто Мэйпл Лифс», откуда специалист был уволен за четыре года до конца контракта.

«Возвращение в НХЛ не входит в мои планы. Конечно, мы с женой обсуждали это, но я всегда говорил, что уйду на пенсию в 60 лет, а сейчас мне 59. Если что-то изменится (в планах на пенсию), думаю, что такое возможно, но, конечно, это не входит в планы. Поверьте, мы общались со многими людьми по поводу возможностей (продолжения работы главным тренером) и получили удовольствие от этих разговоров», — сказал Бэбкок, которого цитирует The Score со ссылкой на 650 CKOM.

«С тех пор как меня уволили из “Торонто”, мы с женой наслаждались жизнью», — добавил он.

В четверг Бэбкок подал в отставку с поста главного тренера команды Университета Саскачевана, в которой он работал в сезоне-2021/22. Под его руководством команда одержала 13 побед в 20 матчах регулярного чемпионата, но уступила в четвертьфинале плей-офф USports.