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10:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легендарный тренер Бэбкок заявил, что не вернется в НХЛ

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Член «Тройного золотого клуба» в качестве тренера Майк Бэбкок заявил, что не думает о возможности возвращения в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Бэбкок работал в НХЛ до 2019 года. Его последним клубом был «Торонто Мэйпл Лифс», откуда специалист был уволен за четыре года до конца контракта.

«Возвращение в НХЛ не входит в мои планы. Конечно, мы с женой обсуждали это, но я всегда говорил, что уйду на пенсию в 60 лет, а сейчас мне 59. Если что-то изменится (в планах на пенсию), думаю, что такое возможно, но, конечно, это не входит в планы. Поверьте, мы общались со многими людьми по поводу возможностей (продолжения работы главным тренером) и получили удовольствие от этих разговоров», — сказал Бэбкок, которого цитирует The Score со ссылкой на 650 CKOM.

«С тех пор как меня уволили из “Торонто”, мы с женой наслаждались жизнью», — добавил он.

В четверг Бэбкок подал в отставку с поста главного тренера команды Университета Саскачевана, в которой он работал в сезоне-2021/22. Под его руководством команда одержала 13 побед в 20 матчах регулярного чемпионата, но уступила в четвертьфинале плей-офф USports.

В качестве главного тренера в НХЛ Бэбкок также работал в «Анахайм Майти Дакс» и «Детройт Ред Уингз», вместе с которым в 2008 году выиграл Кубок Стэнли. На посту главного тренера сборной Канады он дважды становился победителем Олимпийских игр (2010 и 2014), по одному разу — чемпионата мира (2004) и Кубка мира (2016). Молодежная команда Канады под его руководством выигрывала чемпионат мира в 1997 году. Он является единственным тренером, которому удалось выиграть все эти турниры.

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