Российские игроки не попали в топ-20 лучших защитников НХЛ по версии сайта лиги

На первой строчке расположился защитник «Колорадо» Кэйл Макар, который завоевал Кубок Стэнли и стал обладателем «Норрис Трофи».

На втором месте Виктор Хедман из «Тампы», замыкает тройку лучших Роман Йоси из «Нэшвилла», который занял второе место в борьбе за «Норрис Трофи».

Также в десятку лучших попали Адам Фокс («Рейнджерс»), Чарли Макэвой («Бостон»), Крис Летанг («Питтсбург»), Аарон Экблад («Флорида»), Дэвон Тейвз («Колорадо»), Джон Карлсон («Вашингтон») и Миро Хейсканен («Даллас»).