Российские игроки не попали в топ-20 лучших защитников НХЛ по версии сайта лиги
Авторы официального сайта НХЛ составили список лучших защитников лиги на данный момент.
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НэшвиллНХЛ: таблица и календарь
Авторы официального сайта НХЛ составили список лучших защитников лиги на данный момент.
На первой строчке расположился защитник «Колорадо» Кэйл Макар, который завоевал Кубок Стэнли и стал обладателем «Норрис Трофи».
На втором месте Виктор Хедман из «Тампы», замыкает тройку лучших Роман Йоси из «Нэшвилла», который занял второе место в борьбе за «Норрис Трофи».
Также в десятку лучших попали Адам Фокс («Рейнджерс»), Чарли Макэвой («Бостон»), Крис Летанг («Питтсбург»), Аарон Экблад («Флорида»), Дэвон Тейвз («Колорадо»), Джон Карлсон («Вашингтон») и Миро Хейсканен («Даллас»).
При этом в список топ-20 защитников лиги не включен ни один российский игрок.