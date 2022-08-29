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11:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российские игроки не попали в топ-20 лучших защитников НХЛ по версии сайта лиги

Авторы официального сайта НХЛ составили список лучших защитников лиги на данный момент.

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Источник: AP 2022

На первой строчке расположился защитник «Колорадо» Кэйл Макар, который завоевал Кубок Стэнли и стал обладателем «Норрис Трофи».

На втором месте Виктор Хедман из «Тампы», замыкает тройку лучших Роман Йоси из «Нэшвилла», который занял второе место в борьбе за «Норрис Трофи».

Также в десятку лучших попали Адам Фокс («Рейнджерс»), Чарли Макэвой («Бостон»), Крис Летанг («Питтсбург»), Аарон Экблад («Флорида»), Дэвон Тейвз («Колорадо»), Джон Карлсон («Вашингтон») и Миро Хейсканен («Даллас»).

При этом в список топ-20 защитников лиги не включен ни один российский игрок.

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