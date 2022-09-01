Панарин рассказал о жизни без связи в лесу

«Жил десять дней без связи в лесу. Мы с другом Артемом вставали в 4:30 утра, через час шли на рыбалку. Потом ходили за земляникой в лес. Лицо красное от сока, на душе — счастье», — заявил спортсмен.

Панарин признался, что не следил за изменениями в «Рейнджерс» в межсезонье. «Если честно, не хотел об этом думать. Вот Райана Строума не будет, но что об этом рассуждать летом? Что я смогу изменить?» — сказал хоккеист.