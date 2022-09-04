Евгений Свечников подписал контракт с «Сан-Хосе Шаркс»

Соглашение рассчитано сроком на один год с заработной платой в размере $ 750 тыс.

В прошлом сезоне Свечников выступал в составе клуба НХЛ «Виннипег Джетс», где за 72 игры набрал 19 очков. Забил семь голов и отдал 12 результативных передач при 38 штрафных минутах и показателе полезности «-4».

За карьеру в НХЛ нападающий провёл 113 матчей, в которых набрал 31 очко (12+19). Так же на счету Свечникова 186 матчей в АХЛ и 101 (39+62) набранных очков.