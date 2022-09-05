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12:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россияне заняли первые две строчки в рейтинге лучших вратарей НХЛ

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские хоккеисты Андрей Василевский и Игорь Шестеркин возглавили десятку лучших вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network, список игроков представлен на сайте НХЛ.

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Источник: Reuters

Первым в рейтинге стал двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) и один из трех российских голкиперов, кто является обладателем приза лучшему вратарю по итогам регулярного сезона «Везина Трофи» (2019), Андрей Василевский. На втором месте идет действующий обладатель «Везины» страж ворот «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

В десятку лучших также вошел голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, занявший пятое место в рейтинге.

Оставшиеся места в десятке лучших вратарей НХЛ распределились следующим образом:

3. Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»), 4. Якоб Маркстрем («Калгари Флеймз»), 6. Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»), 7. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), 8. Фредерик Андерсен («Каролина Харрикейнз»), 9. Джейк Оттинджер («Даллас Старз»), 10. Марк-Андре Флёри («Миннесота Уайлд»).

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