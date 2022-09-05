Россияне заняли первые две строчки в рейтинге лучших вратарей НХЛ

Первым в рейтинге стал двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) и один из трех российских голкиперов, кто является обладателем приза лучшему вратарю по итогам регулярного сезона «Везина Трофи» (2019), Андрей Василевский. На втором месте идет действующий обладатель «Везины» страж ворот «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин.
Оставшиеся места в десятке лучших вратарей НХЛ распределились следующим образом:
3. Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»), 4. Якоб Маркстрем («Калгари Флеймз»), 6. Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»), 7. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), 8. Фредерик Андерсен («Каролина Харрикейнз»), 9. Джейк Оттинджер («Даллас Старз»), 10. Марк-Андре Флёри («Миннесота Уайлд»).