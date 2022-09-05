Россияне заняли первые две строчки в рейтинге лучших вратарей НХЛ

Первым в рейтинге стал двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) и один из трех российских голкиперов, кто является обладателем приза лучшему вратарю по итогам регулярного сезона «Везина Трофи» (2019), Андрей Василевский. На втором месте идет действующий обладатель «Везины» страж ворот «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин.