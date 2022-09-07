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18:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Овечкин покинул Россию

Агент Александра Овечкина, Глеб Чистяков, в беседе с «СЭ» рассказал о том, что форвард «Вашингтона» покинул Россию.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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«Александр Овечкин сегодня покинул Россию. Сегодня он улетел в Америку для подготовки к сезону НХЛ с “Вашингтоном”, — сказал Чистяков “СЭ”.

Тренировочный лагерь «Вашингтона» стартует 22 сентября.

36-летний россиянин в 2021 году подписал новое соглашение со «столичными» на 47,5 миллиона долларов.

В прошлом сезоне на счету Овечкина 90 (50+40) очков за результативность в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+8». В плей-офф форвард набрал 6 (1+5) очков в шести поединках.

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