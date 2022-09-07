Александр Овечкин покинул Россию

«Александр Овечкин сегодня покинул Россию. Сегодня он улетел в Америку для подготовки к сезону НХЛ с “Вашингтоном”, — сказал Чистяков “СЭ”.

Тренировочный лагерь «Вашингтона» стартует 22 сентября.

36-летний россиянин в 2021 году подписал новое соглашение со «столичными» на 47,5 миллиона долларов.