«Пить нельзя — мы деремся»: лучшие бои первого русского тафгая в НХЛ

«Ничто не сплачивает лучше, чем коллективная драка или коллективная пьянка. Пить нам нельзя, поэтому выбираем драку». Эти слова Андрей Назаров произнес год назад после матча «Сочи» с омским «Авангардом», ознаменовавшимся массовой потасовкой через несколько секунд после стартового вбрасывания. Этот «фокус» команды один в один повторили на предсезонном турнире на черноморском побережье в начале августа, а затем в том же месяце и на турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге.

Понятно, что именно в таком виде драки — постановка и фарс. Но то, что командам Назарова присуще воздействовать на соперника кулаками, — не секрет. И если вспомнить, чем отличался специалист во время карьеры игрока, то поведение руководимых им хоккеистов перестанет удивлять.

Как известно, ни в одном виде спорта драки, мягко говоря, не приветствуются и тем более не являются чем-то привычным. Хоккей — пожалуй, единственное исключение. Но этим исключением он уже стал в постсоветское время, когда подобным явлениям перестали приклеивать ярлыки типа «их нравы».

А становление Назарова как хоккеиста происходило именно в советское время. Воспитанник челябинского «Трактора» успел поиграть за столичное «Динамо» еще в чемпионате СССР. А в 1993-м уехал в Северную Америку, где играл в «Сан-Хосе» и его фарм-клубе из Канзас-Сити. Кстати, в «Канзас-Сити» первые два сезона Назаров, как ни странно, набирал больше очков, чем штрафных минут.

Но «акулам» был нужен Назаров-боец — забивал в клубе хватало, а габариты российского легионера плюс его задиристость носили крайне перспективный характер. И постепенно он переключился на работу руками без клюшки. Одной из первых серьезных побед Назарова стал бой с Кайлом Маклареном из «Бостона» в 1995 году. Соперник вроде бы начал драку активнее, но россиянин несколькими точными ударами перехватил инициативу, а ближе к концу поединка вообще деморализовал канадца, оттаскав его за шевелюру.

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Но Макларен к серьезным бойцам в НХЛ никогда не относился. А Назарову для того, чтобы утвердить себя в роли лучшего русского тафгая в лиге, нужны были громкие победы. И они не заставили себя ждать. Вот, например, как Андрей Викторович завалил в 1996 году классического бойца Майка Пелузо из «Нью-Джерси». Обращает на себя внимание умелое использование Назаровым не только своей кулачной мощи, но и умения передвигаться на коньках — именно оно помогло уйти от потенциально нокаутирующих ударов соперника.

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Однако примерно в то же время произошло то, из-за чего к российскому легионеру приклеилось прозвище Грязный Наз. В драке против Стефана Кинтала из «Монреаля» сопернику россиянина удалось повязать его по рукам, и Назаров не нашел ничего лучшего, чем дважды ударить канадца головой в голову. При этом российский хоккеист был в шлеме, а его противник — уже нет. За этот прием лига дисквалифицировала Назарова на четыре игры и оштрафовала его на 500 долларов.

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Впрочем, надо сказать, что Кинтал в долгу не остался. Через два года он взял убедительный реванш, вовремя перейдя с бокса на вольную борьбу и опрокинув Назарова на лопатки. Обращает на себя внимание тот факт, что в этом положении канадец удерживал россиянина несколько десятков секунд. Вероятно, прочел короткую лекцию о том, что драться плохо.

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Потерпел Назаров в том же 1997 году и еще одно чувствительное поражение — от Тони Твиста из «Сент-Луиса». Впрочем, ничего удивительного в нем не было. Твист — культовый боец НХЛ конца прошлого века, написавший предисловие к книге одного из самых знаменитых спортивных авторов США Росса Бернстайна под названием «Код: неписаные правила боев и возмездия в НХЛ». А Назаров, по крайней мере еще в то время, был только начинающим тафгаем — в 23 года иначе не бывает, здесь тоже нужен опыт.

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Но с каждым годом опыта у Назарова прибавлялось, а с ним и ярких боев. Вот так русский тафгай наказал силового форварда Мэтта Джонсона из «Лос-Анджелеса». Начал в плотном ближнем бою, потом несколькими ударами заставил оппонента потерять равновесие и так и не позволил его обрести. Чистая победа. Кстати, как говорится в профайле Назарова на сайте Hockey Fights, именно с представителями «Лос-Анджелеса» он провел больше всего боев в своей карьере.

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Ну и, наконец, настало время перейти к самому знаменитому бою в карьере тафгая Назарова, в котором он схлестнулся с ныне покойным Бобом Пробертом из «Чикаго» — вероятно, самым знаменитым мордоворотом в истории НХЛ. Это был второй год выступлений Назарова за «Бостон Брюинз», и громкая драка стала отличной возможностью для российского новичка проявить себя.

Что и говорить, Назарову это удалось. В этом бою было все: и мощнейшие удары, и удушающие приемы, и залитые кровью лица. Кровь лилась из головы Проберта, но до сих пор в комментариях под видео ведутся споры, как Назаров нанес сопернику рассечение — то ли кулаком, то ли ногтями.

Что касается исхода поединка, то он неоднозначен. Начало точно осталось за Назаровым — он нанес Проберту несколько точных ударов. Но потом канадец пришел в себя и заставил россиянина перейти в пассивную оборону, а в конце, когда Назаров уже явно ждал вмешательства судей, просто толкнул его рукой и уронил на лед. Так что явной победы присудить нельзя ни тому, ни другому. А по очкам, пожалуй, победил Наз. Морально он так точно выиграл.

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Впрочем, у «медведей» Назаров все-таки не прижился и в том же сезоне отправился в Финикс к «койотам». Там российский тафгай продемонстрировал все грани своего таланта уже в дебютном матче против «Коламбуса». Во-первых, показал, что не забыл, как играть в хоккей, забив гол в начале первого периода. А во-вторых, в следующей же смене дал бойцовский мастер-класс «силовику» Джоди Шелли, наградив того несколькими смачными оплеухами и завалив на лопатки. Вообще тот кусок сезона стал для Назарова весьма удачным со всех точек зрения: он за 30 игр набрал аж 9 очков (6+3) с показателем полезности «+7», а «Финикс» вышел в плей-офф.

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Еще один зрелищный бой в том же году Назаров провел против тафгая из «Питтсбурга» Кшиштофа Оливы. Здесь, что называется, нашла коса на камень — два достойных друг друга оппонента вели тактический обмен ударами, параллельно эдакими танцевальными па перемещаясь по льду. Судьям даже пришлось оперативно убрать ворота, оказавшиеся на пути танцоров. Вскоре после этого Назаров и Олива одновременно потеряли равновесие, но кто на ком оказался, сказать трудно, поэтому бой следует считать закончившимся ничейным исходом.

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Вскоре карьера Андрея Назарова в НХЛ начала приближаться к своему логическому завершению. Если говорить о ее бойцовской части, то был, пожалуй, только один тафгай, с которым Назарову справиться так и не удалось. Это Жорж Ларак из «Эдмонтона». Трижды Наз выходил на поединки с темнокожим верзилой — и трижды оказывался поверженным.

Первый бой оказался совсем уж в одну калитку: Ларак сначала отметелил Назарова кулаками, а потом опрокинул его на лед.

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Вторая серия — еще более скоротечная. Назаров, оступившись, быстро отдал позиционное преимущество канадцу, чем тот без проблем и воспользовался.

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Наконец, третий эпизод противостояния наиболее равный — но, опять же, без какого-либо ущерба для Ларака. Однако, здесь можно заметить и стремление соперника Назарова уйти от жесткого обмена ударами: россиянин был явно активнее, но канадец сумел сдернуть его из стоячего положения в лежачее. А там, как известно, судьи сразу же разнимают оппонентов.