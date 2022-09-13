Сергачев выкупил сектор арены «Нефтехимика» на весь сезон для детей

24-летний Сергачев родился в Нижнекамске и занимался в школе «Нефтехимика».

Акция началась 10 сентября. Всего на секторе 86 мест.

«Цель совместного проекта Михаила Сергачева и клуба “Нефтехимик” — сделать хоккей стилем жизни для детей, подростков и их родителей независимо от пола и материального положения. Мы хотим создать среду для общения и поддержки детей и подростков на пути к их спортивным мечтам. Михаил выкупил у клуба билеты на весь сезон на один сектор, который теперь носит его фамилию. На каждую игру билеты туда будут распространяться среди различных целевых групп города.

Сентябрь посвящен началу учетного года, и на все домашние игры этого месяца билеты будут распространятся среди школьников города. Первыми гостями сектора стали ученики 31-й школы города, которую заканчивал и сам Миша. Его первая учительница получила подарок от Миши и первую порцию билетов, которые она распределила среди учеников школы. Дальше в планах перенести этот опыт и на другие школы города.