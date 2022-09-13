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17:38 (мск), источник: Sport24

Сергачев выкупил сектор арены «Нефтехимика» на весь сезон для детей

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев выкупил билеты на весь сезон на сектор арены нижнекамского «Нефтехимика», хоккеист хочет помочь людям, которые не могут себе позволить приобрести билет на матч, рассказал менеджер россиянина Николай Дулев.

Нефтехимик
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Источник: AP 2022

24-летний Сергачев родился в Нижнекамске и занимался в школе «Нефтехимика».

Акция началась 10 сентября. Всего на секторе 86 мест.

«Цель совместного проекта Михаила Сергачева и клуба “Нефтехимик” — сделать хоккей стилем жизни для детей, подростков и их родителей независимо от пола и материального положения. Мы хотим создать среду для общения и поддержки детей и подростков на пути к их спортивным мечтам. Михаил выкупил у клуба билеты на весь сезон на один сектор, который теперь носит его фамилию. На каждую игру билеты туда будут распространяться среди различных целевых групп города.

Сентябрь посвящен началу учетного года, и на все домашние игры этого месяца билеты будут распространятся среди школьников города. Первыми гостями сектора стали ученики 31-й школы города, которую заканчивал и сам Миша. Его первая учительница получила подарок от Миши и первую порцию билетов, которые она распределила среди учеников школы. Дальше в планах перенести этот опыт и на другие школы города.

Михаил с большой теплотой относится к родному городу, ценит все, что в Нижнекамске делают для хоккея. Его главное желание — чтобы уровень интереса к хоккею в целом и к клубу «Нефтехимик» вырос. Чтобы абсолютно разные люди могли бы сходить на игры, проникнуться атмосферой большого хоккея и получить удовольствие от просмотра. К сожалению, не у всех есть возможность купить билет и организовать свой досуг походом на хоккей. Миша хочет это исправить и дать возможность увидеть хоккей разным слоям населения, невзирая на их возможности", — приводит слова Дулева РИА Новости.

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