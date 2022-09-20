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13:15 (мск), источник: Sport24

Менелл: Жители Миннесоты Капризова не просто так называют Спасителем. Он очень быстро стал лучшим игроком

Защитник «Динамо» Бреннан Менелл рассказал, как в Миннесоте относятся к Кириллу Капризову.

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Источник: AP 2022

— Вы же из Миннесоты. Что вам сказал Кирилл Капризов, когда вы решили уехать в московское «Динамо»?

— Да мы с ним не общались. Но уверен, что он за меня счастлив.

— Как там поживает Кирюха? Он стал важным человеком для вашего штата?

— Вообще-то, жители Миннесоты не просто так называют его Спасителем. Он очень быстро стал лучшим игроком «Уайлд», и все были в восторге, когда он подписал новый контракт.

У людей есть возможность следующие минимум четыре года ходить на арену и вживую смотреть его хоккей, — цитирует Менелла «Матч ТВ».

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