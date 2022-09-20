Олимпийский чемпион Сочи по хоккею завершил карьеру

«Я помню свои мечты сыграть в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли. Однако эта глава подходит к концу, и после 13 лет в лиге я принял решение завершить карьеру. Я никогда не чувствовал себя “просто хоккеистом”. Я всегда смотрел на себя как на человека, которому довелось играть в хоккей. Такая перспектива позволяла мне наслаждаться каждой сменой, как будто она была моей последней, с эмоциями праздновать каждый гол и играть каждый матч так, как будто кто-то заплатил за то, чтобы посмотреть, как я играю, кто никогда раньше не видел, как я играю», — написал Суббан в социальных сетях.