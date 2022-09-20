Олимпийский чемпион Сочи по хоккею завершил карьеру

«Я помню свои мечты сыграть в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли. Однако эта глава подходит к концу, и после 13 лет в лиге я принял решение завершить карьеру. Я никогда не чувствовал себя “просто хоккеистом”. Я всегда смотрел на себя как на человека, которому довелось играть в хоккей. Такая перспектива позволяла мне наслаждаться каждой сменой, как будто она была моей последней, с эмоциями праздновать каждый гол и играть каждый матч так, как будто кто-то заплатил за то, чтобы посмотреть, как я играю, кто никогда раньше не видел, как я играю», — написал Суббан в социальных сетях.
«Искреннее спасибо многим игрокам, с которыми я либо играл, либо соревновался, которые пробудили во мне лучшее. Сердечно благодарю “Монреаль Канадиенс”, “Нэшвилл Предаторз” и “Нью-Джерси” за то, что они достойно и добросовестно представляют организацию», — написал Суббан.
Суббану 33 года. Он был выбран «Монреалем» на драфте 2007 года во втором раунде под общим 43-м номером. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ защитник провел 834 матча, в которых набрал 467 (115+352) очков. Суббан трижды принимал участие в Матчах звезд НХЛ, а также становился обладателем «Норрис Трофи» (лучший защитник регулярного чемпионата, 2013 год) и «Кинг Клэнси Трофи» (приз игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни, 2022 год).
В составе сборной Канады Суббан стал олимпийским чемпионом Сочи-2014.