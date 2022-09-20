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20:44 (мск), источник: Sports.Ru

Маккиннон стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ, обойдя контракт Макдэвида на 100 тысяч долларов

Новый контракт Нэтана Маккиннона с «Колорадо» станет самым дорогим в НХЛ.

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Источник: AP 2022

Канадский нападающий подписал соглашение с «Эвеланш» на восемь лет со средней зарплатой 12,6 миллиона долларов в год. Договор начнет действовать через один год.

Таким образом, Маккиннон станет самым высокооплачиваемым хоккеистом в лиге, опередив контракт нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, кэпхит которого составляет 12,5 миллиона долларов.

В таком случае третье место по средней зарплате в НХЛ будет занимать форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин — 11,642 миллиона долларов.

В предстоящем сезоне, по условиям действующего контракта, кэпхит Маккиннона составит 6,3 миллиона долларов.

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