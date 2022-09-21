Сошников подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс»

Как сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги, соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на один год.

По окончании прошлого сезона у Сошникова закончился контракт с «Авангардом», он был неограниченно свободным агентом. Сошников ранее выступал в НХЛ за «Торонто Мейпл Лифс» и «Сент-Луис Блюз», провел 87 матчей и набрал 16 (8+8) очков.