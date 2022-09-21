Сошников подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс»
Российский нападающий Никита Сошников подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».
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Российский нападающий Никита Сошников подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».
Как сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги, соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на один год.
По окончании прошлого сезона у Сошникова закончился контракт с «Авангардом», он был неограниченно свободным агентом. Сошников ранее выступал в НХЛ за «Торонто Мейпл Лифс» и «Сент-Луис Блюз», провел 87 матчей и набрал 16 (8+8) очков.
Форвард набрал 16 (4+12) очков в 33 матчах Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне, который он начинал в составе ЦСКА.