Текущие события
Хоккей. КХЛ
21.09
Ак Барс
Спартак
02
Хоккей. КХЛ
21.09
Сочи
Авангард
14
Хоккей. КХЛ
21.09
Торпедо
Трактор
43
Хоккей. КХЛ
21.09
Витязь
Локомотив
12
Хоккей. КХЛ
21.09
Адмирал
Металлург
13
Хоккей. КХЛ
21.09
Амур
Салават Юлаев
Б
23
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ. Все результаты
21 сентября, источник: Sport24

Сошников подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс»

Российский нападающий Никита Сошников подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».

АйлендерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги, соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на один год.

По окончании прошлого сезона у Сошникова закончился контракт с «Авангардом», он был неограниченно свободным агентом. Сошников ранее выступал в НХЛ за «Торонто Мейпл Лифс» и «Сент-Луис Блюз», провел 87 матчей и набрал 16 (8+8) очков.

Форвард набрал 16 (4+12) очков в 33 матчах Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне, который он начинал в составе ЦСКА.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эмили Ратаковски обнажила грудь, выложив пикантное фото без лифчика
«Мне не стыдно». Гимнастка Мустафаева, изменившая внешность, выложила фото в купальнике с отдыха в Сочи
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь