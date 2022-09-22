Его контракт другим наука

Как объявила НХЛ, «Колорадо Эвеланш» заключил новый восьмилетний контракт с лидером клуба, который в июне завоевал Кубок Стэнли, одолев в финале победителя двух предыдущих розыгрышей «Тампа-Бей Лайтнинг», Нейтаном Маккинноном. Договор вступит в силу в следующем году, после окончания срока действия текущего. А новость о нем превратилось в информационный хит по вполне понятной причине.

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Ни НХЛ, ни «Колорадо», ни, разумеется, сам хоккеист ничего не сказали о его сумме. Но все ведущие североамериканские медиаресурсы, такие как ESPN, TSN, CapFriendly, рассказывая о контракте Маккиннона, назвали одну и ту же сумму — $100,8 млн. Структура договора выглядит довольно сложной, и почти половину всех денег, положенных по нему, центрфорвард заработает за первые три года. Но в НХЛ принято учитывать среднегодовую стоимость соглашений: именно она имеет значение при определении соответствия платежной ведомости клуба потолку зарплат. Так вот, у 27-летнего Маккиннона средний ежегодный заработок составит $12,6 млн.

Таким образом, новый контракт сделает нападающего самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ. Нейтан Маккиннон опередит в рейтинге лучшего бомбардира прошлого сезона, другого канадца Коннора Макдэвида, выступающего за «Эдмонтон Ойлерс». Тот получает $12,5 млн за сезон. При этом в списке игроков НХЛ, чьи средние ежегодные контрактные выплаты достигают отметки в $10 млн или превышают ее, вместе с пополнившим его Маккинноном сейчас всего 14 человек. Среди них два россиянина. На третьей позиции располагается форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ($11,64 млн), на 12-й — голкипер «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский ($10 млн).

Шикарный контракт, доставшийся Нейтану Маккиннону, можно считать своего рода премией не только за спортивные достижения. У форварда прекрасная статистика. Его средняя результативность в пяти минувших сезонах зашкаливает за 1,3 очка за матч. В прошедшем сезоне, триумфальном для «Колорадо», он набрал 88 баллов в 65 встречах регулярного первенства и еще 24 в 20 играх play-off, забив в них 13 голов. При этом партнеры Маккиннона по команде и ее тренер Джаред Беднар отмечали высочайшие лидерские и мотиваторские качества нападающего.

Но не менее важно, видимо, другое обстоятельство. Дело в размере того контракта, который заменит новый. Вступивший в силу в 2016 году, когда Нейтан Маккиннон уже был суперзвездой с огромным потенциалом, он смотрелся довольно скромным для игрока такого статуса. Маккиннон зарабатывал по нему ровно вдвое меньше, чем будет зарабатывать с 2023 года, — $6,3 млн. Подобные договоры американские издания называют «дружественными», имея в виду, что игрок сознательно жертвует финансовыми амбициями, помогая клубу собрать боеспособную заявку.

Для НХЛ эта помощь очень актуальна. Жесткий потолок зарплат в ней действует с 2006 года, и лига крайне аккуратно поднимает его. В предстоящем сезоне, открывающемся в октябре, он будет равен $82,5 млн, что всего на $1 млн выше прежнего показателя. Эта политика существенно осложняет жизнь клубным менеджерам при комплектовании команд. ESPN не сомневается, что в том числе благодаря уступкам Маккиннона «Колорадо» удалось сформировать чемпионскую команду, заключив дорогие — под $10 млн в год — соглашения с такими ключевыми для него хоккеистами, как нападающий Микко Рантанен и защитник Кейл Макар. И в том числе благодаря этим уступкам нынешним летом клуб не постигла судьба многих обладателей Кубка Стэнли, вынужденных на волне успеха и повышения запросов его лидеров перетряхивать состав. «Колорадо» расстался с некоторыми значимыми игроками — вратарем Дарси Кемпером, форвардом Наземом Кадри, но все же костяк сберег.

Правда, рекордный контракт Нейтана Маккиннона может создать «Колорадо» серьезные кадровые проблемы в будущем, когда придется решать вопросы продления договоров с целой группой игроков, выходящих в середине текущего десятилетия на рынок свободных агентов. И в этом смысле «Колорадо» остается надеяться лишь на честность руководителей НХЛ, уже неоднократно обещавших в ближайшие годы от плавного повышения потолка зарплат перейти к более резкому.