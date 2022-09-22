В НХЛ откажутся от матчей в Чехии в случае недопуска россиян

Об этом сообщает РИА Новости.

«НХЛ обсудила все юридические моменты с Чехией и не ожидает препятствий. Если они возникнут, лига не будет проводить запланированные матчи в Чехии, и клубы сыграют у себя дома. У команд все готово», — рассказал источник агентства, близкий к ситуации.

22 сентября министр иностранных дел Чехии Мартин Смолек заявил, что российским хоккеистам не должны выдавать визы для въезда в страну. Письмо с соответствующим предупреждением направили в НХЛ.