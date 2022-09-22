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20:38 (мск), источник: Lenta.Ru

В НХЛ откажутся от матчей в Чехии в случае недопуска россиян

В НХЛ заявили, что не станут проводить матчи «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» в Чехии в случае недопуска в страну российских игроков.

Нэшвилл
Сан-ХосеНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Об этом сообщает РИА Новости.

«НХЛ обсудила все юридические моменты с Чехией и не ожидает препятствий. Если они возникнут, лига не будет проводить запланированные матчи в Чехии, и клубы сыграют у себя дома. У команд все готово», — рассказал источник агентства, близкий к ситуации.

22 сентября министр иностранных дел Чехии Мартин Смолек заявил, что российским хоккеистам не должны выдавать визы для въезда в страну. Письмо с соответствующим предупреждением направили в НХЛ.

7 и 8 октября «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» проведут в Праге выставочные матчи в рамках NHL Global Series. В составе клубов играют девять россиян. За «Нэшвилл» выступают Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев, а за «Сан-Хосе» Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.

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