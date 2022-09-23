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11:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В клубе НХЛ поставили ультиматум властям Чехии за недопуск россиян

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир выразил позицию относительно возможного отказа Чехии в выдаче виз российским игрокам.

Сан-ХосеНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек заявил, что ведомство предупредило НХЛ о возможном запрете на въезд в страну для граждан России на выставочные матчи. В составе «Шаркс» играют российские форварды Александр Барабанов и Евгений Свечников.

«Либо едем мы все, либо не едет никто», — приводит San Jose Hockey Now слова Грира.

В четверг источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что НХЛ имеет договоренности о проведении выставочных матчей в Чехии и не ожидает препятствий для участия в них российских хоккеистов. Если они возникнут, то лига не будет проводить запланированные матчи в Чехии, а клубы сыграют у себя дома.

Сезон НХЛ стартует встречами в рамках Global Series в Праге 7 и 8 октября, между собой сыграют «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз». В составе «Предаторз» играет нападающий Яков Тренин.

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