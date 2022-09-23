В клубе НХЛ поставили ультиматум властям Чехии за недопуск россиян

Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек заявил, что ведомство предупредило НХЛ о возможном запрете на въезд в страну для граждан России на выставочные матчи. В составе «Шаркс» играют российские форварды Александр Барабанов и Евгений Свечников.

«Либо едем мы все, либо не едет никто», — приводит San Jose Hockey Now слова Грира.

В четверг источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что НХЛ имеет договоренности о проведении выставочных матчей в Чехии и не ожидает препятствий для участия в них российских хоккеистов. Если они возникнут, то лига не будет проводить запланированные матчи в Чехии, а клубы сыграют у себя дома.