Овечкин высказался о своем будущем в НХЛ

36-летний Овечкин заявил, что не собирается брать на себя роль наставника для молодых игроков «Вашингтона». «Пока нет, у меня еще несколько лет по контракту. Я всегда говорил, что хотел бы завершить карьеру на высокой ноте. Все-таки осталось четыре года, это много», — сказал нападающий.