Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
Спартак
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Нефтехимик
Трактор
02
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо
Авангард
10
Хоккей. КХЛ
24.09
Салават Юлаев
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
24.09
Металлург
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
24.09
Локомотив
Адмирал
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ. Все результаты
16:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Овечкин высказался о своем будущем в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о своем будущем в команде. Его слова приводит официальный сайт клуба.

НХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

36-летний Овечкин заявил, что не собирается брать на себя роль наставника для молодых игроков «Вашингтона». «Пока нет, у меня еще несколько лет по контракту. Я всегда говорил, что хотел бы завершить карьеру на высокой ноте. Все-таки осталось четыре года, это много», — сказал нападающий.

30 июля Овечкин оценил свои шансы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки фразой «поживем — увидим». «Когда переходил на пятое, четвертое места, он звонил, говорил: “Давай, работай. Я твой главный болельщик”», — рассказал хоккеист.

В прошлом сезоне Овечкин записал на свой счет 90 очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как звезда мирового спорта оказалась на грани суицида, но смогла начать новую жизнь
Как нелепое ДТП и смерть известного ученого сломали карьеру одного из лучших футболистов СССР?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь