«Я останусь здесь навсегда». Малкин поделился эмоциями от нового контракта с «Питтсбургом»

«Я переподписал контракт здесь. Я останусь здесь навсегда. Команда хотела, чтобы я остался здесь. Это точно мой второй родной город. Знаете, я не хочу менять ни команду, ни город.



Самым важным минувшим летом было моё колено. Я хорошо себя чувствую. Я отдохнул. Старался больше отдыхать этим летом. Я ненадолго вернулся в Россию, чтобы увидеть своих друзей. Съездил в Майами и поработал там — в этом году я вернулся на тренировочный сбор пораньше, чтобы ещё немного поработать на льду здесь», — приводит слова Малкина Pittsburgh Hockey Now.