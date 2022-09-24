Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:30
Северсталь
Барыс
52
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Адмирал
21
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Динамо М
Б
12
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург
Куньлунь
40
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Динамо Мн
Б
32
Хоккей. КХЛ
25.09
Витязь
Сибирь
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ. Все результаты
15:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я останусь здесь навсегда». Малкин поделился эмоциями от нового контракта с «Питтсбургом»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, как прошло его лето, и поделился мыслями о новом контракте.

ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

«Я переподписал контракт здесь. Я останусь здесь навсегда. Команда хотела, чтобы я остался здесь. Это точно мой второй родной город. Знаете, я не хочу менять ни команду, ни город.

Самым важным минувшим летом было моё колено. Я хорошо себя чувствую. Я отдохнул. Старался больше отдыхать этим летом. Я ненадолго вернулся в Россию, чтобы увидеть своих друзей. Съездил в Майами и поработал там — в этом году я вернулся на тренировочный сбор пораньше, чтобы ещё немного поработать на льду здесь», — приводит слова Малкина Pittsburgh Hockey Now.

Напомним, летом российский нападающий подписал новый контракт с клубом. Согласно ему за четыре сезона он заработает $ 24,4 млн ($ 6,1 млн за сезон). По прошлому восьмилетнему соглашению Евгений зарабатывал $ 9,5 млн в год.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В UFC появился настоящий клон Хабиба. И это даже не дагестанец!
Найдены доказательства нарушения антидопинговых правил со стороны Валивой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь