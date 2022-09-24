Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:30
Северсталь
Барыс
52
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Адмирал
21
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Динамо М
Б
12
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург
Куньлунь
40
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Динамо Мн
Б
32
Хоккей. КХЛ
25.09
Витязь
Сибирь
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ. Все результаты
15:59 (мск), источник: Газета.Ру

В НХЛ сообщили о решении по допуску российских хоккеистов НХЛ до игр в Чехии

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли, отвечая на вопрос об участии российских хоккеистов в матчах европейского тура, сообщил, что российские игроки получили визы для игр в Чехии.

Нэшвилл
Сан-ХосеНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

«У всех, кому нужны визы, они уже есть», — приводит слова Дэйли San Jose Hockey Now.

Ранее МИД Чехии подтвердил факт отправки руководству НХЛ требования отказаться от участия российских игроков в выставочных матчах между «Сан-Хосе» и «Нэшвилл Предаторз».

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 1, 7.10.2022, 21:00

Нэшвилл-Сан-Хосе-

С инициативой не допускать россиян к игре выступил легендарный чешский вратарь Доминик Гашек. Матчи должны пройти 7 и 8 октября.

За «Нэшвилл» выступают трое россиян: вратарь Ярослав Аскаров, нападающие Яков Тренин и Егор Афанасьев, за «Сан-Хосе» пятеро: защитник Артемий Князев и нападающие Александр Барабанов, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников.

Новый сезон в НХЛ стартует 7 октября. В прошлом сезоне победу в Кубке Стэнли одержали хоккеисты «Колорадо Эвеланш». В шестиматчевом противостоянии они оказались сильнее победителя последних двух лет — «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Театре Виктюка отменили все спектакли
В Госдуме потребовали провести «культурную мобилизацию»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь