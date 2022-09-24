В НХЛ сообщили о решении по допуску российских хоккеистов НХЛ до игр в Чехии

«У всех, кому нужны визы, они уже есть», — приводит слова Дэйли San Jose Hockey Now.
Ранее МИД Чехии подтвердил факт отправки руководству НХЛ требования отказаться от участия российских игроков в выставочных матчах между «Сан-Хосе» и «Нэшвилл Предаторз».
С инициативой не допускать россиян к игре выступил легендарный чешский вратарь Доминик Гашек. Матчи должны пройти 7 и 8 октября.
За «Нэшвилл» выступают трое россиян: вратарь Ярослав Аскаров, нападающие Яков Тренин и Егор Афанасьев, за «Сан-Хосе» пятеро: защитник Артемий Князев и нападающие Александр Барабанов, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников.
Новый сезон в НХЛ стартует 7 октября. В прошлом сезоне победу в Кубке Стэнли одержали хоккеисты «Колорадо Эвеланш». В шестиматчевом противостоянии они оказались сильнее победителя последних двух лет — «Тампы-Бэй Лайтнинг».