Формула Овечкина. Сколько шайб забрасывал русский снайпер в каждом из сезонов НХЛ
Новый чемпионат в лиге — на пороге, и бесконечные разговоры о погоне Александра за Уэйном Гретцки возвращаются.
Новый чемпионат в лиге — на пороге, и бесконечные разговоры о погоне Александра за Уэйном Гретцки возвращаются.
Накануне Александр Овечкин приступил к занятиям в рамках тренировочного лагеря «Вашингтона». Предстоящий сезон станет для российской суперзвезды 18-м в НХЛ. Овечкина от казавшегося заоблачным рекорда Уэйна Гретцки отделяет не так много — 114 шайб, поэтому почти наверняка миллионы людей будут следить за каждым действием Александра.
Пока болельщики, эксперты и другие хоккеисты гадают, сможет ли Ови превзойти достижение великого канадца, «Чемпионат» предлагает вспомнить, сколько форвард забивал в каждом из своих предыдущих сезонов в лиге.
Овечкин начал выступать в НХЛ, когда ему было 20 лет, и влюбил в себя лигу с первого взгляда. В дебютной игре за «Кэпиталз» россиянин оформил дубль, а затем отличился ещё 49 раз.
Второй сезон часто называют испытанием и ключевым тестом для любого из новичков: стартовый запал теряется, а соперники адаптируются. Овечкина, каким бы талантом он ни обладал, характерные этому отрезку сложности не обошли стороной. Россиянину не удалось добраться до гроссмейстерской отметки в полсотни голов, хотя и о 46 голах большинство хоккеистов планеты может только мечтать.
Сделав выводы, Александр выдал если не лучший, то по крайней мере самый результативный сезон в личной карьере. 65 шайб в регулярке — совершенно астрономический рубеж для современного хоккея, и для всех остальных игроков XXI века он так и остался недосягаемым. В прошедшем столетии эта отметка покорялась только 11 хоккеистам.
Год спустя Овечкин в последний пока раз выбил больше 55 голов за регулярный чемпионат.
В следующем сезоне российскую «восьмёрку» настигли проблемы со здоровьем. Столкновение с игроком «Коламбуса» Раффи Торресом привело нашего нападающего к травме верхней части тела. Десять пропусков не позволили Александру раскрыться в полной мере, но свою королевскую норму он выполнил. Кроме того, Овечкин заработал показатель полезности «+45» — такой внушительной цифры у него не было ни до, ни после. Ещё один персональный рекорд россиянина в том сезоне получил приставку — «анти». Он 89 минут провёл на скамейке штрафников — больше, чем когда-либо.
Два следующих сезона сложились для нападающего хуже не придумаешь. Существенно просевшая результативность хоккеиста позволила поднять голову многочисленным критикам.
Однако позднее все они были посрамлены. Перед стартом сезона-2012/2013 в НХЛ произошёл локаут. Считается, что забастовка игроков помешала Овечкину — он провёл меньше матчей, чем мог бы. Но, возможно, именно перерыв в заокеанской карьере помог Ови реанимировать свою карьеру. Александр провёл чуть больше трёх десятков матчей в родном «Динамо», получил заряд уверенности, а по возвращении в Северную Америку вернул себе чертовски приятную статистику.
Арифметика трёх последующих сезонов Александра Великого удивительно схожа. При этом первый из них, несмотря на приличные цифры, едва ли принёс Овечкину хоть какое-то удовлетворение. «Вашингтон», до этого постепенно подбиравшийся ко всё более поздним стадиям плей-офф, резко сбавил. В итоге в 2014 году команды не оказалась среди участников плей-офф. Сам Ови «отличился» впечатляющей полезностью — «-35».
Когда стабильно эффективная игра россиянина стала особенностью не только его самого, но и всей лиги, Александр вновь сумел удивить. По средней результативности Овечкин обновил свой личный антирекорд — и это несмотря на то, что он избежал повреждений и дисквалификаций.
К концу десятилетия — в отличие от его начала — Ови обошёлся без локаута на пути восстановления своей репутации. Уроженец Москвы сыграл типичную по собственным меркам регулярку, а по итогам плей-офф наконец удостоился привилегии прикоснуться к Кубку Стэнли.
Бурные и затяжные празднества открыли Овечкина для более широкой аудитории. Летние фотографии Александра с огромной и заветной серебряной чашкой в кровати и видеозаписи его купаний в фонтанах Вашингтона не сбили его с пути. Соперники «восьмёрки» не дождались от него постчемпионского похмелья — Овечкин вновь перешагнул планку в полсотни голов.
А вот ещё через год Александр столкнулся с более опасным противником. Овечкин шёл по графику себя молодого, но «нет» его новым достижениям сказал ковид. Нашествие вируса заставило НХЛ свернуть регулярку раньше времени.
Однако худшее было впереди. В следующем году вирус не испарился и продолжил мешать Овечкину. В результате он впервые забил меньше 25 голов — правда, игр было вполовину меньше обычного.
Получив невероятный запас времени для самосовершенствования и отдыха, Александр использовал его сполна и, когда эпидемиологические ограничения отпали, показал себя во всей красе. В прошлом году Овечкин долгое время боролся за первую строчку в рейтинге снайперов с куда более молодыми звёздами. Во второй половине сезона Русская машина замедлила ход, а в самом конце капитан «Вашингтона» столкнулся с несколькими повреждениями.
Насколько глубоко Овечкин продвинется в снайперской гонке — один из центральных вопросов ближайшего будущего в НХЛ. Сам Александр уверяет, что сконцентрирован на другом — и, наблюдая четыре года назад за тем, с какой радостью он трясёт над головой Кубок Стэнли, нет оснований ему не верить. «Я в том возрасте, когда личные голы — это хорошо, но мы понимаем, что с каждым годом приближаешься к концу своей карьеры. Поэтому я просто хочу побеждать. Я хочу выйти в плей-офф и бороться за Кубок», — рассказал Ови официальному сайту лиги.
Егор Бульчук