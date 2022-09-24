Формула Овечкина. Сколько шайб забрасывал русский снайпер в каждом из сезонов НХЛ

Накануне Александр Овечкин приступил к занятиям в рамках тренировочного лагеря «Вашингтона». Предстоящий сезон станет для российской суперзвезды 18-м в НХЛ. Овечкина от казавшегося заоблачным рекорда Уэйна Гретцки отделяет не так много — 114 шайб, поэтому почти наверняка миллионы людей будут следить за каждым действием Александра.

Пока болельщики, эксперты и другие хоккеисты гадают, сможет ли Ови превзойти достижение великого канадца, «Чемпионат» предлагает вспомнить, сколько форвард забивал в каждом из своих предыдущих сезонов в лиге.

Сезон-2005/2006. 81 игра. 51 шайба. 0,629 гола за матч

Овечкин начал выступать в НХЛ, когда ему было 20 лет, и влюбил в себя лигу с первого взгляда. В дебютной игре за «Кэпиталз» россиянин оформил дубль, а затем отличился ещё 49 раз.

Сезон-2006/2007. 82 игры. 46 шайб. 0,560 гола за матч

Второй сезон часто называют испытанием и ключевым тестом для любого из новичков: стартовый запал теряется, а соперники адаптируются. Овечкина, каким бы талантом он ни обладал, характерные этому отрезку сложности не обошли стороной. Россиянину не удалось добраться до гроссмейстерской отметки в полсотни голов, хотя и о 46 голах большинство хоккеистов планеты может только мечтать.

Сезон-2007/2008. 82 игры. 65 шайб. 0,792 гола за матч

Сделав выводы, Александр выдал если не лучший, то по крайней мере самый результативный сезон в личной карьере. 65 шайб в регулярке — совершенно астрономический рубеж для современного хоккея, и для всех остальных игроков XXI века он так и остался недосягаемым. В прошедшем столетии эта отметка покорялась только 11 хоккеистам.

Сезон-2008/2009. 79 игр. 56 шайб. 0,708 гола за матч

Год спустя Овечкин в последний пока раз выбил больше 55 голов за регулярный чемпионат.

Сезон-2009/2010. 72 игры. 50 шайб. 0,694 гола за матч

В следующем сезоне российскую «восьмёрку» настигли проблемы со здоровьем. Столкновение с игроком «Коламбуса» Раффи Торресом привело нашего нападающего к травме верхней части тела. Десять пропусков не позволили Александру раскрыться в полной мере, но свою королевскую норму он выполнил. Кроме того, Овечкин заработал показатель полезности «+45» — такой внушительной цифры у него не было ни до, ни после. Ещё один персональный рекорд россиянина в том сезоне получил приставку — «анти». Он 89 минут провёл на скамейке штрафников — больше, чем когда-либо.

Сезон-2010/2011. 79 игр. 32 шайбы. 0,405 гола за матч

Сезон-2011/2012. 78 игр. 38 шайб. 0,487 гола за матч

Два следующих сезона сложились для нападающего хуже не придумаешь. Существенно просевшая результативность хоккеиста позволила поднять голову многочисленным критикам.

Сезон-2012/2013. 48 игр. 32 шайбы. 0,666 гола за матч

Однако позднее все они были посрамлены. Перед стартом сезона-2012/2013 в НХЛ произошёл локаут. Считается, что забастовка игроков помешала Овечкину — он провёл меньше матчей, чем мог бы. Но, возможно, именно перерыв в заокеанской карьере помог Ови реанимировать свою карьеру. Александр провёл чуть больше трёх десятков матчей в родном «Динамо», получил заряд уверенности, а по возвращении в Северную Америку вернул себе чертовски приятную статистику.

Сезон-2013/2014. 78 игр. 51 шайба. 0,653 гола за матч

Сезон-2014/2015. 81 игра. 53 шайбы. 0,654 гола за матч

Сезон-2015/2016. 79 игр. 50 шайб. 0,632 гола за матч

Арифметика трёх последующих сезонов Александра Великого удивительно схожа. При этом первый из них, несмотря на приличные цифры, едва ли принёс Овечкину хоть какое-то удовлетворение. «Вашингтон», до этого постепенно подбиравшийся ко всё более поздним стадиям плей-офф, резко сбавил. В итоге в 2014 году команды не оказалась среди участников плей-офф. Сам Ови «отличился» впечатляющей полезностью — «-35».

Сезон-2016/2017. 82 игры. 33 шайбы. 0,402 гола за матч

Когда стабильно эффективная игра россиянина стала особенностью не только его самого, но и всей лиги, Александр вновь сумел удивить. По средней результативности Овечкин обновил свой личный антирекорд — и это несмотря на то, что он избежал повреждений и дисквалификаций.

Сезон-2017/2018. 82 игры. 49 шайб. 0,632 гола за матч

К концу десятилетия — в отличие от его начала — Ови обошёлся без локаута на пути восстановления своей репутации. Уроженец Москвы сыграл типичную по собственным меркам регулярку, а по итогам плей-офф наконец удостоился привилегии прикоснуться к Кубку Стэнли.

Сезон-2018/2019. 81 игра. 51 шайба. 0,629 гола за матч

Бурные и затяжные празднества открыли Овечкина для более широкой аудитории. Летние фотографии Александра с огромной и заветной серебряной чашкой в кровати и видеозаписи его купаний в фонтанах Вашингтона не сбили его с пути. Соперники «восьмёрки» не дождались от него постчемпионского похмелья — Овечкин вновь перешагнул планку в полсотни голов.

Сезон-2019/2020. 68 игр. 48 шайб. 0,705 гола за матч

А вот ещё через год Александр столкнулся с более опасным противником. Овечкин шёл по графику себя молодого, но «нет» его новым достижениям сказал ковид. Нашествие вируса заставило НХЛ свернуть регулярку раньше времени.

Сезон-2020/2021. 45 игр. 24 шайбы. 0,545 гола за матч

Однако худшее было впереди. В следующем году вирус не испарился и продолжил мешать Овечкину. В результате он впервые забил меньше 25 голов — правда, игр было вполовину меньше обычного.

Сезон-2021/2022. 77 игр. 50 голов, 0,649 гола за матч

Получив невероятный запас времени для самосовершенствования и отдыха, Александр использовал его сполна и, когда эпидемиологические ограничения отпали, показал себя во всей красе. В прошлом году Овечкин долгое время боролся за первую строчку в рейтинге снайперов с куда более молодыми звёздами. Во второй половине сезона Русская машина замедлила ход, а в самом конце капитан «Вашингтона» столкнулся с несколькими повреждениями.

Сезон-2022/2023 — ???

Насколько глубоко Овечкин продвинется в снайперской гонке — один из центральных вопросов ближайшего будущего в НХЛ. Сам Александр уверяет, что сконцентрирован на другом — и, наблюдая четыре года назад за тем, с какой радостью он трясёт над головой Кубок Стэнли, нет оснований ему не верить. «Я в том возрасте, когда личные голы — это хорошо, но мы понимаем, что с каждым годом приближаешься к концу своей карьеры. Поэтому я просто хочу побеждать. Я хочу выйти в плей-офф и бороться за Кубок», — рассказал Ови официальному сайту лиги.