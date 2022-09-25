«Торонто» обыграл «Оттаву» в первом предсезонном матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Алекс Стивс (29-я и 59-я минуты), также шайбы забросили Джастин Холл (26) и Денис Мальгин (28). У гостей отличился Тим Штюцле (12). На старте третьего периода «Торонто» поменял вратаря Эрика Чельгрена на Дилана Фергюсона.

Российский форвард «Оттавы» Егор Соколов и защитник Никита Зайцев очков не набрали и завершили встречу с показателями полезности «-2». Вратарь «Торонто» Илья Самсонов не попал в состав на игру.