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00:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торонто» обыграл «Оттаву» в первом предсезонном матче НХЛ

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Оттаву Сенаторз» в первом предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Торонто
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Алекс Стивс (29-я и 59-я минуты), также шайбы забросили Джастин Холл (26) и Денис Мальгин (28). У гостей отличился Тим Штюцле (12). На старте третьего периода «Торонто» поменял вратаря Эрика Чельгрена на Дилана Фергюсона.

Российский форвард «Оттавы» Егор Соколов и защитник Никита Зайцев очков не набрали и завершили встречу с показателями полезности «-2». Вратарь «Торонто» Илья Самсонов не попал в состав на игру.

В ночь на 25 сентября по московскому времени команды проведут второй предсезонный матч.

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