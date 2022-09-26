Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить «Колорадо» в предсезонном матче

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

В основное время хоккеисты «Уайлд» вели в счёте с уверенным преимуществом 2:0 к началу третьего периода после заброшенных шайб Кирилла Капризова и Калена Эддисона, однако в заключительной двадцатиминутке игрокам «Эвеланш» удалось сравнять счёт благодаря голам Спенсера Смоллмана и Шэйна Боуэрса. В овертайме победу «дикарям» принесла заброшенная шайба Райана Хартмана.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Jhp_uOGm7sg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Всего 25-летний российский форвард Кирилл Капризов отыграл 16 минут 49 секунд и отметился также результативной передачей, помимо заброшенной шайбы. Он завершил встречу досрочно из-за повреждения, его коэффициент полезности составил — «-1».